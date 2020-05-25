鼠、牛超幸運！3年一次「閏4月」生肖運勢大公開…豬友注意荷包

文／湯鎮瑋

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：5/23～6/20 農曆：閏4月

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鼠(★★★★)：這個月工作及錢財具有進展，顧全大局就有好結果；不過在開銷上要懂得盤算，日常吃吃喝喝的應酬能省則省，才能攢存錢財。與心儀對象相處時，不妨多準備一些笑話發揮幽默感，立刻拉近愛的距離。

牛(★★★★★)：好運延續！持續努力不懈、謙厚待人，工作上甚至有晉升機會。而隨著職場提升，荷包也逐漸豐厚，投資也有獲利落袋。愛情運勢佳，可在下班後安排約會熱絡感情，即使只是喝杯咖啡都能感覺甜蜜。

虎(★★)：若想提升事業好運，就不能一味的被動等待，改變工作態度，化消極為主動爭取吧！本月財運較差，腳踏實地，勿投機取巧，更別急於一時。不妨規劃想與心儀對象出遊的地方，蒐集資料的過程能為彼此帶來刺激和樂趣！

兔(★★★)：工作能力及創意特佳，處事得心應手！但是需對日後發展方向有所規劃，充分考慮以後再做選擇。本月錢財留不大住，要注意量入為出，錢要花在刀口上。感情方面多加溝通和相互理解，即可順利解決。

龍(★★★)：逆中求順的一個月，事業生活等各方面貌似好轉，實則險阻重重，凡事以持穩為主。財收穩定，但慎防與他人有借貸關係，以免追不回欠款。感情上口舌是非多，莫逞一時之快而壞了彼此情誼，忍讓退守，方可保平穩。

蛇(★★★)：倘若能隨時做好準備，便能阻止事情向劣勢發展！本月運程未有太大起色，整體來說應靜待發展良機，不宜冒險急進。若感到用錢吃緊，不妨養成記帳習慣，可減少捉襟見肘的窘境。感情易起風波，必須小心維繫。

馬(★★★)：職場阻礙多，容易出差錯，幸有貴人適時提點，只是調適身心壓力也是當務之急。財運雖略有起色，但仍不是投資的好時機，忍一時能換得更多利多。感情上眼見為憑，切勿輕信八卦謠言，以免出現信任危機。

羊(★★)：人際關係的掌握與經營是影響本月運勢的關鍵。職場小人侵擾，許多看似即將順利完成的項目，卻臨尾出現阻滯！財運也受人情左右，對親友間的借貸要謹慎考量，別爭一時義氣。感情要遠離虛假桃花，以防暗箭傷人。

猴(★★★★)：本月整體運勢仍看漲！不過事業重心放在團體合作上較佳，可別逞個人主義，以免功虧一簣。財運有機會得長輩貴人指點，但仍須提高警覺，謹慎投資。感情有機會乘勢追擊，少點自我，可望嚐得甜蜜果實。

雞(★★★)：福星匯聚的一個月！正是全心工作的好時機，但在人際經營上要多費心思，以免為小人算計而不知。財運也由低轉高，適宜投資創業或購置物業。紅鸞星動，桃花運旺盛，切莫勿三心兩意，以免得不償失。

狗(★★★)：整體運勢還算不錯，努力經營自有可喜收穫。理清工作思路，爭取將以往擱置的問題一一解決。理財也要更為細膩，不可短視近利。感情運勢一般，會有熟人介紹的桃花，需仔細考慮，因為桃花運淺，不要盲目才好。

豬(★)：運勢遇有阻滯，各方面需要未雨綢繆的一個月。職場上做好自己本分，切勿刻意創新求變，時機尚未成熟，不宜輕舉妄動。財運上要拴緊錢包，勿起貪念陷入賭博。感情上定要明確雙方的態度，不要只聽片面之詞。