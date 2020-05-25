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路旁竄出「粗大麻花捲」！夫妻直擊纏綿過程…網驚呼：超級粗

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▲▼巨蛇纏繞成麻花捲。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲巨蛇纏繞成麻花捲。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

鄉下地區見到蛇不稀奇，但竟然有人目睹「麻花捲」形狀的交纏巨蛇，實在讓人看了頭皮發麻。林口一名女網友昨天和老公開車經過偏僻路段，遠遠就看到有2條灰色生物從草叢竄出，近看頓時大驚失色，趕快拿出手機記錄下這衝擊畫面，其他網友看了也驚呼，「超級粗！」

▲▼巨蛇纏繞成麻花捲。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲從頭到尾都纏繞在一起。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出8秒影片，她和老公昨天開車經過一處偏僻路段，2條生物從路邊的草叢竄出，仔細看才發現是巨蛇緊緊纏繞在一起，而且頭部不停上下擺動，宛如是在跳舞調情，身軀則是從頭到尾都交互纏繞，像是「麻花捲」一般。原PO和老公見到這一幕都看到呆住，將車停靠在路旁錄下這段影片，「住在偏僻的地方，總是會遇到各式各樣的～～阿蛇蛇們」，為了安全起見，避免泡蛇酒達人出動工具抓蛇，原PO並沒有透露詳細地址，呼籲網友看看就好。

8秒影片不到一天就吸引超過4000人按讚，網友紛紛表示，「怕爆」、「夭壽喔」、「叫逸翔來抓」、「人家在恩愛，你在看戲」、「牠們在雙修」、「麻花捲的由來」、「柏油路燙你先、妳先啦！」

不少人猜測，這2條蛇很有可能是在交配才纏綿在一起，但專業網友指出，蛇類交配只會交尾，牠們全身纏在一起的模樣，應該是2條公蛇在打架，「交配是尾巴纏繞，身體、頭部麻花捲是在打架，生死鬥」、「這個是打架不是交配，我家有養蛇」、「塊陶Rrrr（快逃啊），他們在打架餒」、「臭青母搶地盤」、「大王眼鏡蛇，這兩隻是公的正在打架，為了旁邊的母蛇群，拍攝的人可能不知道在他身旁或身後有其他的蛇。」

▼牠們是在打架並非交配。

▲▼巨蛇纏繞成麻花捲。（圖／翻攝自爆廢公社）

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