新北畢旅、畢典解封！何時開放八大行業？　侯友宜：大家能確保社交距離再談

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／新北報導

新北市第四階段解封25日開始，開放通風良好室內場館，而學生們期待的畢業典禮、畢業旅行只要在新型態安全生活模式下都可舉辦。此外，酒家、八大行業何時解封？市長侯友宜25日出席應變會議表示，希望大家能夠確保社交距離以後，再來談解封。

針對新冠肺炎防疫措施，新北市25日開始實施第四階段解封。侯友宜表示，第四階段解封不是所有場館都解封，還是有人數規定，室內規定100人以下，而且需要採實名制，保持社交距離，要做好所有的防疫準備，室外規定500人以下，但是隨著疫情不斷趨向穩定，會隨時滾動式的檢討。

侯友宜也說，畢業典禮以及畢業旅行都可以舉辦，市府也會彈性的調節，本來規定100人以下才可以辦的活動，會隨時檢討，周三來會對外報告，並隨時跟中央疫情指揮中心配合。

至於酒家、八大行業部分開放時程是否確定？侯友宜指出，現階段因為很難保持社交距離，也不是列為新北市優先解封的項目，會擺在比較後面階段來解封，希望大家能夠確保社交距離以後，再來談解封。

▲新北第四階段解封，畢典、畢旅可舉辦。（圖／新北市政府提供）



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