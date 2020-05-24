舉雙手歡迎陳時中來新北拚觀光　侯友宜大推這些景點「3天2夜玩不完」

▲新北市長侯友宜主持「新北電競基地2.0啟動×電競戰隊聯名記者會」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜24日出席「新北電競基地2.0啟動 電競戰隊聯名記者會」，會後受訪時被問到是否邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中來新北振興觀光，以及會帶他去哪些景點等，侯友宜表示，不管是誰帶隊來新北，他都「舉雙手歡迎」，也親自推薦許多新北市旅遊景點，「三天兩夜絕對玩不完！」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日率領「防疫五月天」，南下墾丁展開為期2天的防疫樂活行，針對是否邀請陳時中來新北市，侯友宜表示，不管是陳時中部長，或是各縣市首長，甚至中央重要官員，只要願意帶隊到新北市來振興觀光產業，他都舉雙手歡迎。

媒體追問「陳時中來的話最想帶他去哪裡」，侯友宜說「新北市有太多好玩的地方」，接著便開始細數新北市著名觀光景點，像是「青春山海線」，可以從淡水一直玩到貢寮，有山有海，還有好吃的美食，光這條145公里的海岸線，玩一天絕對不過癮，還有很多好地方，「水金九」、平溪放天燈、坪林生態旅遊、鶯歌陶瓷、三峽老街文化之旅等，三天兩夜絕對玩不夠，「要來新北市玩，要有心理準備一個禮拜的時間，好好走一走，才能深入體驗新北市之美。」