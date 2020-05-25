跟進台中發振興消費券？　侯友宜推：多元性方式振興經濟

▲侯友宜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／新北報導

目前國內新冠肺炎疫情趨緩，中央已著手推動振興計畫，而衛福部長陳時中儼然成為「振興經濟最佳代言人」，所到之處及提到的產品都成為熱門。對此，新北市長侯友宜25日受訪被問及是否邀陳時中來新北推廣旅遊？侯友宜表示，只要能帶動新北觀光旅遊產業，願意和所有人結盟。

侯友宜表示，以振興經濟角度來講，只要能夠帶動觀光旅遊休閒產業以及庶民經濟的相關活動，都願意來跟所有人結盟，帶動新北市的消費能量，所以只要任何人來，能夠幫助新北市，觀光產業以及商圈夜市、庶民經濟，「我都樂於一起並肩作戰。」

在觀光旅遊方面，侯友宜歡迎任何人來新北消費，帶動庶民經記，侯友宜說，新北市不但有青春山海線，從淡水到貢寮145公里的沿海線，有山、有海，有美麗的海產，好吃又好玩，還有「水金九」以及瑞芳、平溪、貢寮這些美麗的鄉村的生態，以及鶯歌陶瓷、三峽老街很多的文化古蹟，歡迎大家一起到新北市來。

至於是否考慮台中市模式發放振興消費券？侯友宜說，目前新北市會採取更多元性的方式來振興經濟，會跟各縣市結盟，用互惠的方式來讓所有來新北市消費的人，都可以得到更多的優惠，這也許跟振興券有異曲同工之妙，未來是不是要發振興券、發消費券，發什麼券，只要能夠帶動新北市的振興經濟，都是好的作為我們都會在思考的範圍裡面，謝謝。

此外，先前擴大紓困掀起的風波，新北擬定SOP加快作業流程後，侯友宜說，目前收件的量5萬7千件，核准了5萬2133件，核定的金額6億3千萬，核定率達到92.28%，大概是全國最高的量，同仁兩個禮拜內非常的辛苦一直在加班，「從寬認定、資料從簡、從速發放」這三原則永遠不變，讓市民們在需要的時候，及時給他們幫助，大家一起加油，解決紓困的問題。

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