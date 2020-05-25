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社會 社會焦點 保障人權

淡水深夜槍響「車留兩彈孔」！　居民：聽到幾聲鞭炮聲

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記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區25日凌晨3時許，淡海路206巷傳出槍響，民眾聽到後趕緊報警，警方到達現場發現有一輛黑色轎車，車身上有2個疑似彈孔的痕跡，於是調閱監視器掌握到一輛可疑轎車，成功將轎車攔截後帶回2名關係人，將調查案情並追查涉案槍枝下落。

淡海路槍擊案。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場時，涉案群眾已經離開現場。（圖／記者游宗樺攝）

警方於凌晨3時40分獲報有人在巷內開槍，立即出動大批警力趕抵，但現場只剩下一輛黑色轎車，其餘涉案民眾已經做鳥獸散。於是派出鑑識人員在現場採證，並在轎車右後車門、右前A柱上找到2個疑似彈孔的洞口。

警方經擴大調閱監視器，發現有一輛白色轎車曾在案發現場逗留，於是派員攔車，在5時30分成功於新生街、新民街路口攔下，將車上的隋姓男子（23歲）及其女性友人帶回派出所調查。

淡海路槍擊案。（圖／記者游宗樺攝）

▲黑色轎車車身有兩個疑似彈孔。

隋男向警方供稱，凌晨聽到開黑車的友人要與其他人起糾紛，於是到案發地查看，到現場發現大家都要離開，便與其他人一起開車離開，並不清楚案發的相關細節。

附近民眾表示，凌晨3時許在事發巷口附近聽到幾聲鞭炮聲，還看到有一些不明車輛在路上，他們趁著警察來之前就已先行離去。

警方將聯絡黑色轎車的張姓車主到案，以釐清糾紛原因及案發細節，並持續對隋男進行進一步的調查，若涉及非法持槍犯案，將依槍砲彈藥刀械管制條例依法辦理。

▼警方已將車輛拖回調查。

淡海路槍擊案。（圖／記者游宗樺攝）

淡海路槍擊案。（圖／記者游宗樺攝）

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