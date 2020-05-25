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抓包男友曖昧訊息！她失控40F狠扔菜刀...「黑色路虎」慘遭殃

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▲女子看了男友手機後，暴怒從40樓扔菜刀。（圖／翻攝自都市快報）

▲女子看了男友手機後，暴怒從40樓扔菜刀。（圖／翻攝自都市快報）

記者康心禹／綜合報導

浙江杭州近日有一對情侶發生口角！小麗（化名）長期懷疑男友阿華（化名）出軌，在查看的手機後，雙方發生激烈口角後，小麗竟拿起廚房的菜刀威脅，氣急之下將菜刀從40樓扔下去，恰巧砸中一台價值約176.8萬元（約新台幣746萬）的黑色路虎（Land Rover），目前她因涉嫌公共危險罪而遭到拘留。

據《都市快報》報導，「有人拿刀殺人，你們快過來！」餘杭110指揮中心14日突然接到報警，民警隨後立刻趕到現場。住在某公寓40樓的報警人阿華（化名）給民警開了門之後，說是跟女朋友吵架，女方拿著菜刀追他所以報警。

▲▼女子看男友手機後暴怒從40樓扔菜刀。（圖／翻攝自都市快報）

民警從小麗的口中了解到，兩人交往一年多，都沒有正式的工作，同居一室的還有小華的姐姐。事發當天，小麗在家裡等小華回家，直到凌晨2點多小華才回來，早就懷疑男友出軌的她，立刻拿起對方手機查看，於是兩人起了爭執。小華想動手但被姐姐阻止了，氣不過的小麗衝進廚房拿起一把菜刀朝小華衝了過去，小華嚇得躲進廁所將門反鎖，小麗還在門上怒砍了幾刀。

民警問「那麼菜刀呢？」處於激動中的小麗還沒有意識到問題的嚴重性，不斷講著男友的事情，「我早就懷疑他在跟別的女生曖昧，我在他手機裡面看到他跟別的女生聊天的訊息，不但約別的女生出去，還稱自己是單身。」說著說著小麗又委屈起來，說自己為男友墮胎2次，卻被這樣對待。

慘遭波及的黑色路虎。（圖／翻攝自都市快報）

▲▼慘遭波及的「黑色路虎」。（圖／翻攝自都市快報）

▲▼女子看男友手機後暴怒從40樓扔菜刀。（圖／翻攝自都市快報）

民警隨後迅速下樓尋找菜刀，後來發現一輛黑色路虎的車頂被砸了一個洞，邊上是一公尺左右的裂痕，還有不少碎片四濺而出，而一把菜刀正「躺在車邊」。

事情發生後，唐女士馬上聯繫了公司負責車輛的人，並配合警方進行估價定損，按照4S店給的維修單，車輛維修費大概是13萬元（約新台幣55萬元）左右。

車主唐女士看到車子的情況後嚇了一跳，她說這輛車其實是公司配給她的，2018年購入總價為176.8萬元（約新台幣746萬），「還好我當時不在車上，這樣高空拋物實在是太危險了，而且扔的還是菜刀，太沒有社會公德了。」

 
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