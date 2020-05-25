25歲美容師遭「菜刀砍斷頭」全裸陳屍排水溝！警追查18年工地逮人

▲女子遭菜刀斷頭，被棄屍排水溝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸江蘇揚州的25歲蔡姓女子先前擔任美容師，2002年9月20日的清晨卻被發現陳屍排水溝，且全身赤裸、頭還被砍斷，嚇得發現者趕緊報警。當地警方經過18年的追查，今年4月16日終於在雲南昆明逮到犯案的程姓嫌犯，釐清整起事件的案情，原來是買手機發生的桃色糾紛。

綜合陸媒報導，蔡女當時已經結婚，與丈夫在揚州城東某地租屋，在當地美容院工作，她2002年9月外出購買手機，隨後再也沒有回家，讓丈夫遍尋不著，只能打電話求助警方。

警方接獲報案，著手進行調查，發現蔡女有名曖昧對象，是在同一座城市的李姓男子。不過，經過初步訊問，警方很快地排除了李男、蔡女丈夫的嫌疑，案情陷入膠著。

▼當時警方為了破案，在報紙發布尋賞。（圖／翻攝《現代快報》）



經過初步思考，警方認為，可能是蔡女買手機時發生糾紛，因此將案發地鎖定在蔡女前往的商場，羅列了上百名可疑人員。派出許多警力，進行排查、偵訊，警方洗去許多可疑人員的嫌疑，但始終有部分人無法聯繫到案，也沒有辦法追查。

隨後，警方鎖定一名程姓男子，該名男子案發前曾住在手機賣場附近，案發後不到半年就搬離現場，銷聲匿跡十多年，彷彿人間蒸發一般，這也讓警方不斷追查程男的蹤跡。

2020年4月初時，雲南警方突然傳來消息，告知「程男在昆明」，當地警方立刻組成小組，前往昆明逮人。程男到了昆明後，在當地承包工程，欠了許多錢，被法院列為「老賴對象」，因此警方上門時，程男一度以為，是法院派人來追錢。

▲程男發現警方口音，感到事態不對，才崩潰認罪。（圖／翻攝《現代快報》）



直到聽見警方的口音，程男才感覺不對勁，「聽口音，你們是揚州的？」程男發現事跡敗露，身體開始顫抖，不斷冒出冷汗，隨著警方回到派出所，立刻交代案情的來龍去脈。

當時程男到手機店購機，剛好遇上蔡女，由於蔡女經濟條件不好，只打算購買二手手機，他突然起了色心，向對方稱「陪我一次，我給妳300元，就能買個不錯的手機了」，雙方達成共識，立刻前往程男的家中翻雲覆雨。

▼程男指認犯案地點。（圖／翻攝《現代快報》）



兩人完事後，程男給了蔡女400元（人民幣，下同，約新台幣1700元），但蔡女覺得「錢太少」，要求程男給出10,000元（約新台幣42,000元），否則要報警告他強姦，氣得程男掐住蔡女的脖子，直到蔡女斷氣。

程男馬上跟好友借了車，到某處水溝棄屍，棄屍前，他還將蔡女的頭拿菜刀砍下，帶到不同的地方丟棄，隨後開始逃亡生涯，「我躲了18年，以為自己不會被抓到了」，沒想到還是栽在警方的手裡。

對此，18年前就參與該件案子的警方說，已經調查18年，這些年來，有人退休、調職，但沒變的是想要破案的決心，「你逃不了！」

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▼程男指認犯罪地點。（圖／翻攝《現代快報》）

