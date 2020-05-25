呱吉「還在講我中共同路人」爆氣！財經網美破盲點...網嘆：弱點暴露了

▲台北市議員呱吉邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市議員「呱吉」邱威傑日前和助理打賭罷韓結果，鐵口直斷同意票只會有40萬票，「沒有那麼樂觀。」一席話遭網友質疑不支持霸韓，氣得他飆罵髒話。對此「財經網美」胡采蘋以過來人經驗發表看法，直言「這有什麼好生氣的？」

呱吉在影片中預估，罷韓同意票只會有40萬票，不同意票為30萬，「你要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」此番言論掀起熱議，同時也有不少人認為他不支持罷韓。

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事後，他在臉書連續發兩篇貼文表達不滿，甚至飆髒話，「到現在還在講我中共同路人，到現到還在講，Ｘ。」「Ｘ你媽的，Ｘ，就你他媽台派讚。真不想搞了。」

看到呱吉大暴走，擁有類似遭遇的胡采蘋在臉書表示，「被罵中共同路人就暴走也太莫名了，去年六月開始，一大波我是中共間諜，帶著干擾大選任務回來台灣的推特文到處傳，傳回臉書，批踢踢還有柯網軍惡意洗版，這有什麼好生氣的，你做好你的事情完成你的志向，把事情做成了最重要，現在當初罵我的台派照樣轉我的貼文。」

她直言，「面對分化你就只有這麽一點器量就被人家挑得呱呱叫，那要怎麼做事情？現在台灣民族是站在歷史最重要的分水嶺上，跟建立一個民族相比，那些事情根本微不足道。」

po文引起許多網友轉發、評論，紛紛留言道「點到死穴」、「我不知道被罵幾年了？感覺台派越來越愛我，罵我的越來越少」、「把弱點暴露給人家了，以後要挑撥最簡單達成的目標出現」、「怕熱就別進廚房」。