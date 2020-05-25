顏清標4兄弟皆罹癌　3弟顏清山也罹肝癌...高雄長庚證實6月開始質子治療

▲顏清標因肝癌入院治療，二兒子顏仁賢（左二）捐肝救父。（圖／ETtoday資料照)

記者黃子倩／高雄報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標，13日因為肝癌及肝硬化到高雄長庚醫院開刀，當時由二兒子顏仁賢捐肝，事後手術順利，目前人仍在加護病房，親友指出，他的恢復狀況良好，已經可以下床走動；根據了解，這回顏清標住院，還不忘關心人也在高雄長庚檢查的三弟顏清山，對此，長庚出面回應，指顏清山已經通過質子定位，預計6月1日開始質子治療。

由於顏清標術後恢復良好，每天下午2點訪視時間，兒子前立委顏寬恒，以及女兒台中市副議長顏莉敏等家人，有空也都會到醫院探視。但除了自己的健康外，也不忘關心跟他同樣罹患肝癌的3弟顏清山。

▲顏清標因肝癌入院治療，女兒顏莉敏時常到院探視。（圖／ETtoday資料照)

據《自由時報》報導，顏清標9年前就發現肝臟出現惡性腫瘤，曾就醫切除，3弟顏清山也同樣患有肝癌，曾在中山醫學大學附設醫院進行栓塞治療，但最近又長出一顆腫瘤，目前顏清山將在檢查後，進行質子治療。

報導指出，顏家共有7兄弟姐妹，顏清標是老大，下有4個弟弟及2個妹妹。除了4弟年輕時車禍死亡，其餘4兄弟皆罹癌。大弟現任沙鹿區三鹿里長顏清通罹患喉癌；2弟顏清金患有口腔癌，顏清標及3弟顏清山則皆罹患肝癌。

親友表示，顏家兄弟為人四海、應酬多，年輕時常喝酒吃檳榔，導致健康受影響，但4兄弟罹癌後戒酒戒檳榔，術後恢復狀況都很好。

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