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淡水暗夜槍響「車留2彈孔」無火藥反應　警逮2人循線追緝槍手

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▲▼警方在黑車上找到2個疑似彈孔的痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲淡水一輛黑色轎車車上遭開2槍。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市淡水區一名張姓男子25日凌晨3時許與人相約，雙方在淡海路206巷口談判，沒想到卻被仇家連開2槍。他所駕駛的黑色轎車右後車門及A柱各找到一個彈孔，警方調閱監視器後，鎖定2台車輛啟動攔截圍捕，稍晚已將白色轎車內的隋男、徐女攔下，並持續追查另台涉案車輛當中。

警方於凌晨3時40分獲報有人在巷內開槍，立即出動大批警力趕抵，但現場只剩下一輛黑色轎車，其餘涉案民眾已經做鳥獸散。於是派出鑑識人員在現場採證，子彈勘驗出來卻沒有火藥反應，現場還有發現2枚彈殼及1顆空包彈。附近民眾表示，凌晨3時許在事發巷口附近聽到幾聲鞭炮聲，還看到有一些不明車輛在路上，他們趁著警察來之前就已先行離去。

警方經擴大調閱監視器，發現白色、黑色2輛轎車曾在案發現場逗留，涉有重嫌，5時30分成功於新生街、新民街路口將白車攔下，將駕駛隋姓男子（23歲）及余姓女子（21歲）帶偵辦；隋男辯稱，凌晨聽到開黑車的友人要與其他人起糾紛，於是到案發地查看，到現場發現大家都要離開，便與其他人一起開車離開，並不清楚案發的相關細節。

目前警方已經鎖定另一台涉案的黑色轎車，由於該車掛的是租賃牌，增加專案小組追緝難度，目前警方正循嫌追查當中，全案將依《槍砲彈藥管制條例》方向偵辦。

▼淡水轎車遭槍擊，警方啟動攔截圍捕將白色轎車2人帶回。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水轎車遭槍擊，警方啟動攔截圍捕將白色轎車2人帶回。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼警方在黑車上找到2個疑似彈孔的痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

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