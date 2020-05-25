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快訊／中和連開16槍！欠貸20萬雙門跑車遭扣　火爆男車行尋仇射穿廠長大腿

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記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市中和驚傳槍響！一名陳姓男子（25歲）因為汽車貸款20萬繳不出，車子被扣在圓通路上一家車行，日前他持一把改造手槍恐嚇老闆卻卡彈；不料25日下午2時許他又持槍到場，這次他連開了約16槍，射傷吳姓廠長左大腿，其中1名李姓學徒腳踝也被流彈波及，陳男犯案後隨即攜槍前往派出所投案。

▲▼貸款還不出雙門跑車被扣，火爆男到中和車行連開16槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲貸款還不出雙門跑車被扣，火爆男到中和車行連開16槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，陳男今年1月時因為缺錢花用，駕駛著他寶貴的NISSAN 370z雙門跑車，前往中和圓通路的一家車行向老闆抵押了20萬，原本預定4月初就要還錢，但是陳男卻籌不出錢來，8日上午11點多帶著鄭男（27歲）前往車行，聲稱要來贖車，卻趁員工不注意跳上車想將車子開走。

員工發現後立即阻止陳男行為，沒想到後他竟拿出改造手槍，拉滑套作勢射擊，卻因卡彈當場出糗，被老闆奪槍後與同夥尷尬落荒而逃。警方事後到場，查扣手槍及9發子彈，並循線將2人緝捕到案，並依照槍砲彈藥及殺人未遂等罪嫌將2人移送。

不料陳男仍不甘心，25日下午2時許再度到場尋仇，這次沒有漏氣，拿出槍枝後他將彈匣內的16發子彈全數打完，射傷廠長左大腿4槍，李姓學徒右腳腳踝被流彈波及擦傷，另外還波及現場4輛車，以及貫穿辦公室的牆壁，員工聽聞槍響嚇得紛紛躲避，他犯案後自行攜帶槍枝，前往中和派出所投案，全案將依照依槍砲彈藥管制條例及殺人未遂等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

▼連開16槍的陳姓男子日前因卡彈落漆，這次改持制式手槍。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼中和連開16槍的陳姓男子日前因卡彈落氣，這次改持制式手槍。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼中和連開16槍的陳姓男子日前因卡彈落氣，這次改持制式手槍。（圖／記者陳以昇攝）

▼陳男開車前往車行，入店內後拿出手槍射擊洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼貸款還不出雙門跑車被扣，火爆男到中和車行連開16槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼嫌犯犯案後前往派出所投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼貸款還不出雙門跑車被扣，火爆男到中和車行連開16槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼日前陳男到場強行取車不成，開槍還卡彈只能落荒而逃。（資料圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼中和車行日前才被持改造手槍威脅，同一人25日又前往開近16槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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