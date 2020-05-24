花光積蓄買腳踏車！印度15歲女載傷父返鄉…8天騎1126公里

▲15歲少女「騎單車載傷父」。（圖／Twitter）

圖、文／CTWANT

受到新冠肺炎疫情的影響，印度數百萬名移工工作暫時停擺，卻又沒有錢回家；就算有能力回家，有些人在途中不適被火車輾斃，就是因為路途遙遠，不是被高溫熱死就是體力透支。不過當地有一名15 歲的女孩，近日騎著腳踏車，載著受傷的父親，騎了將近1126公里回家。

▲印度15歲少女（左）騎單車載著受傷父親回到1000多公里外的家鄉。（圖／Jansattar）



這名叫做喬蒂庫瑪里（Jyoti Kumari）的女孩，得知身為移工的父親因為失業加上受傷，不便行走，所以她決定帶父親回家；2人用積蓄買了一台20美元,，約台幣600元的腳踏車，她讓父親坐後座，自己則是踩踏著腳踏車在父親返鄉。

這趟回家路，喬蒂一共花了8天，一共騎1126公里，途中她也跟別人借手機向母親報平安，喬蒂的孝心義舉隨後業在印度傳開，據了解，而就在前幾天，喬蒂回到家後，接到了印度自行車聯盟的電話，聯盟主席安卡·辛格（Enkar Singh）邀請她到新德里參加國家隊選拔，對於這項邀約，喬蒂已回應非常想試試看。

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