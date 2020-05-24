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好市多開賣巨大化「小熊維尼＆跳跳虎」玩偶　一隻639元搶爆！網：每車都有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

巨大小熊維尼,跳跳虎玩偶（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開賣巨型小熊維你和跳跳虎玩偶。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃君瀚／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）不定期販售限量的潮流商品，總能引起搶購熱潮，繼之前推出巨大雪寶、巨大倉鼠玩偶，最近搬出迪士尼超萌人氣角色小熊維尼和他的好朋友跳跳虎，不意外引起全民搶購熱潮，1隻639元的價格CP值相當高。

陳姓女網友22日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，當天她停好車從停車場往賣場入口方向走，短短不到10分鐘路程，就目擊滿滿的小熊維尼「被補獲」。

請繼續往下閱讀...

她發現維尼人氣極高，幾乎人是手一隻，手腳慢了就買不到，架上剩下較多的是跳跳虎大玩偶，2款價格均為639元。最後陳女打趣表示，那句網上流行的KUSO廣告詞「麥當勞都是維尼」（麥當勞都是為你）該改成「好市多都是維尼」了！

巨大小熊維尼,跳跳虎玩偶（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

巨大小熊維尼,跳跳虎玩偶（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲陳姓女網友賣場隨手拍，還真是人手一隻搶購潮。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

照片貼出後，網友秒被迪士尼可愛的角色融化，「別被買光啊！我明天才要去」、「真的人手一隻，好可愛」、「我喜歡跳跳虎，因為維尼太胖了」、「好多人車上都有一隻」、「跳跳表示：孤單寂寞覺得冷」、「今天還看到有人一次買8隻」。

不過也有些網友擔心，依台灣人的個性過一陣子可能會出現「棄養潮」，「買了會後悔，應該玩3天就會丟去旁邊」、「跟風的成分居多，過段時間會覺得佔位」、「不好收納，要洗也不好洗，要買的要三思」、「會不會一個半月後的一堆被棄養，送回好事多」、「我怕我買了之後變垃圾車的裝飾品」。

▼不過也有網友擔心，熱潮過去大玩偶恐會被「棄養」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

巨大小熊維尼,跳跳虎玩偶（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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