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敦南誠品「12星座嗜讀排行」大公開！第1名曝光⋯網一面倒：不意外

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▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲敦南誠品即將在5月31日吹熄燈號。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／綜合報導

全台首家24小時書店「敦南誠品」將在5月31日正式熄燈，5月起更特意舉辦「31天異想倒數」系列活動，讓讀者們天天都有驚喜。近日粉專公開「敦南誠品12星座嗜讀排名」，統計曾在敦南店購買超過100冊的會員中，最愛讀書的就是天蠍座，貼文一出也吸引不少人笑回「第一名，不太意外喔」、「當之無愧」，但有人直呼：「不合理！」意外掀起討論。

▲▼誠品敦南嗜讀者星座排行榜。（圖／翻攝誠品書店臉書粉專）

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▲敦南誠品公開嗜讀者星座排行榜。（圖／翻攝誠品書店臉書粉專）

誠品書店在臉書粉專公開「12星座嗜讀排名」，主要針對曾在敦南店購買超過100冊的記名會員，且目前仍是有效會員的10,979名讀者中，統計出最愛讀書的星座排名，其中第1名寶座由天蠍座奪下，依序為天秤座、處女座、獅子座、摩羯座等，倒數最後1名則是牡羊座，貼文寫到這群讀者平均在30歲加入會員，每年集體閱讀156,659種不同起集，相較於一般讀者更常入手應用科學、建築、表演藝術等相關書籍。

貼文一出掀起討論，不少網友留言「我們家兩個都在書局工作的分別占了第1第2名」、「謝謝我是第一名～～～超愛誠品唷」、「最近去了4次，果然天蠍第1」、「越讀越上癮那種的天蠍」，還有人幽默笑回「很心虛的天蠍+1，是愛買書，但是不一定嗜讀（讀得完）」，但也有人喊冤「不可能⋯我是12名」、「不合理吧」、「水瓶座應該還要在前5名吧」，意外引發討論熱潮。

▲▼敦南誠品即將在5/31吹熄燈號，在熄燈議題加持下未受新冠毅情帶大的影響，圖為敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲敦南誠品為全台首家24小時書店，熄燈後將由信義誠品接手24號小時書店。（圖／記者湯興漢攝）

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