人力銀行「最感人工作」票選　桃園消防小隊長張紘溢勇奪第一

▲桃園消防局特搜大隊第一搜救救助分隊小隊長張紘溢，獲得公職/教育類第一名。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

1111人力銀行最感人工作貢獻投票結果出爐，桃園市政府消防局特搜大隊第一搜救救助分隊小隊長張紘溢獲得公職/教育類第一名；第一大隊三民分隊隊員黃思婕獲得消防類第一名，在近百名參賽者中脫穎而出，實屬不易。

▲1111人力銀行最感人工作，桃園消防勇奪第一。（圖／消防局提供）

張紘溢從事消防工作19年，目前擔任桃園市政府消防局特種搜救隊小隊長，除本身接受過完整消防火災搶救及搜救訓練外，也執行過各式各樣大小規模的災害救援約1,000多件，例如2004年艾利颱風新竹縣五峰鄉人命搜救、2010梅姬颱風宜蘭遊覽車翻車垂降百米搜救人命、2016年台南市維冠大樓地震倒塌搜救出11位受困民眾。

▲第一大隊三民分隊隊員黃思婕獲得消防類第一名。（圖／消防局提供）

年輕的黃思婕是全國十大傑出救護技術員中、資歷最淺的獲獎者；2017年以傑出救護工作表現獲得桃園消防楷模榮耀；2019年自費休假組隊參加馬來西亞國際野地救護照護競賽獲得冠軍。從事消防工作10年來執行救護勤務次數逾7,000趟，送醫人數逾5,400人次，執行到院前心肺功能停止患者救護案件，其中急救成功人數38人，從醫院康復存活出院人數7人。

桃園市政府消防局24日表示，此次獲獎是從事消防志業人員不畏艱苦、無懼生死的表彰，這次推薦人選在全國無數參賽者中脫穎而出，顯見該二員在工作崗位上的表現十分傑出，亦彰顯桃園市政府消防局深獲各界肯定。

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