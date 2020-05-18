紓困金發最慢？花蓮市加快審核作業　發放速度全縣第一

▲花蓮市公所人員犠牲週休二日與家人共聚的時間，到公所加班審核申請案。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

前2天雖然是週休二日，但花蓮市公所社勞課人員犧牲假日，在辦公室將申請紓困的案件逐一審核。社勞課長蕭子蔚說，截至目前已有280件符合發放，合計是340萬元，市公所會在上班日起以轉帳或發放方式來通知申請戶，同時也持續收件，加速審核作業。

對於有不實謠言指稱花蓮市作業太慢，蕭子蔚說，從全國社政系統可以看到花蓮市不僅是十三鄉鎮市裡發放最快，在全國也是中上的速度，所以承辦人員不會受到不實謠言的影響，仍會以最熱忱的心來服務，至於民眾若要盡快拿到紓困金，建議備齊相關證明文件，會讓審核作業更加快速辦理。





蕭子蔚課長表示，從五月六日起行政院發布擴大紓困的急難救助政策之後，花蓮市湧入非常多的申請民眾，包括前來諮詢的就超過五千多人，這還不包括打電話來詢問的。截至五月十五日下班之前，市公中所收的案件已經有一千一百多件，在這麼多的申請案裡，是過去急難救助業務量近四十倍以上，也因此平時上班受理申請之外，承辦人員也要利用下班後與週休六日的時間來趕工，盡量加快審核的作業，讓民眾可以在最快的時間內拿到申請的紓困金。

▲承辦人員不會受到不實謠言的影響，仍以最熱忱的心服務民眾。



這次行政院推出擴大急難紓困案，讓公所相關課室的業務量激增，每週一到五的下班時間要加班到九點或十點，週休二日也要犧牲與家人共聚的時間，到公所加班逐一把申請案做審核。

對於有媒體指花蓮市辦理紓困案的效率不彰，蕭子蔚課長表示，看到這樣的報導讓他對辛苦的同仁深感不平，因為以全國社政系統的資料，絕對可以看到全國各鄉鎮市或各縣市核發的清單，花蓮市在審件以及核發紓困金的業務絕對不是所謂最後一名或最慢核發。

他指出，其實從系統裡可以看得見各縣市與鄉鎮市的處理流程，花蓮市不僅是全縣第一個核發紓困金，受理及審核過關也是全縣最快，甚至在全國也是中上的速度，並不輸給其他的縣市。

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