同婚專法週年3成民眾仍「恐同」　35歲以上、偏鄉和原住民部落最嚴重

▲彩虹平權大平台調查，有近3成民眾難接受同志。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

同婚專法今（24日）上路滿一週年，彩虹平權大平台公布同婚通過一年後民意調查結果，逾9成民眾認為同婚通過後對個人生活沒太大影響，身邊同志接受度也超過6成5，雖結果趨於正向，但還是發現有近3成民眾難接受同志。

彩虹平權大平台協同立委范雲、林昶佐，以及台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra 公布此份民調，近3成民眾具有難接受同志，而這群對同志議題較為保守的族群，集中在35歲以上、沒受過性別平等教育的一代，在偏鄉、和原住民部落更是嚴重。

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彩虹平權大平台指出，性別運動已經推動多年，台灣亦是亞洲第一個同婚通過的國家，但此結果反映出，縱使「同婚」通過，但「平權」仍有努力的空間，需要更多參與和倡議。縱使同婚通過，社會對同志歧視和誤解沒全然消除。根據調查，近6成同志在職場、校園等，都有恐懼出櫃現象。

彩虹平權大平台表示，因此在同婚專法滿週年的日子，發起「看見彩虹好日｜不再恐同集資計畫」，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議，攜手 Red Hot Organization發行唱片合輯，邀請盧廣仲、9m88、鄭宜農、黃玠瑋、葉穎錄製歌曲響應，盼號召3000位贊助者支持，並關注平權議題，希望未來3 年可以在各領域創造友善同志的環境。計畫在 2021年成立屬於亞洲的婚姻平權連線組織，同年舉辦國際研討會，協助培訓其他國家同志組織為平權努力。

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