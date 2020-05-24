中美關係朝向新冷戰？　王毅：危險作法在開歷史倒車

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝自央視）

記者任以芳／北京報導

大陸人大今（24日）舉行外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議，外界最關注中美關係。針對美國民眾對華好感度跌到新低，外界認為中美可能會脫鉤？對此，王毅表示，「美國政治勢力綁架中美關係 把中美關係推向所謂新冷戰，這種危險作法在開歷史倒車。」

王毅表示，新冠肺炎疫情是中美兩國的共同敵人。相互支持幫助是兩國人民的共同心願。疫情之初，美國很多社團、企業和民眾向中國伸出援手。在美國陷入疫情後，中國政府、地方和各界人士也積極回報，向美方捐贈了大量急需的醫療物資。我們還為美方在華採購提供支持和便利，僅口罩一項就向美方出口了120多億以上，相當於為每一個美國人提供了將近40只口罩。

▲王毅認為至中美應該一起對抗疫情，不是對立。（圖／翻攝自央視）

關於疫情發生後，美國企圖聯合其他國家向中方進行索賠。王毅也回應，「令人遺憾的是，除了新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散。這種政治病毒就是利用一切機會對中國進行攻擊抹黑。一些政客無視最基本的事實，針對中國編造了太多的謊言，策劃了太多的陰謀。」最近，人們把這些謊言彙編成冊，曬在互聯網上公諸於世。如果再有新的謊言，這些記錄還會繼續下去。這本謊言錄越長，越會拉低造謠者的道德水準，越會在歷史上留下更多的污點。

王毅表示，新冠肺炎情勢是中美兩國共同敵人，發生一開始，美國很多社團、企業向中國伸出援手，美國陷入疫情後，中國各界人士積極幫助捐贈美方醫療物資，中方提供美方便利支持，前後出口121億片口罩給美方，等於為一個美國人提供40個口罩。

針對美國民眾對華好感度跌到新低，外界認為中美可能會脫鉤？王毅說，遺憾的是，除了疫情現在還有政治病毒在美國擴散，利用機會對中國發動攻擊，政客對中國編造謊言，太多陰謀，人們把謊言編成冊，加在互聯網上公諸於世，這些紀錄會繼續下去，這本謊言錄越長，越拉低造謠者水平。

▲美國國務親蓬佩奧多次指責中方處理疫情不當。（圖／翻攝自央視）

王毅指出「現在要警惕的是，美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂新冷戰，這種危險的做法是在開歷史倒車。」不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮。兩國各界有識之士都應當站出來予以制止。

最後，王毅呼籲，「不要再浪費寶貴時間，不要再無視鮮活的生命。中美兩國當前最需要做的事情。」首先是相互借鑒和分享抗疫經驗，助力兩國各自的抗疫鬥爭；第二是順應國際社會期待，共同參與和推動抗疫多邊合作，為全球抗疫發揮積極作用；第三是著眼疫情長期化和防控常態化，及早就如何減少疫情對兩國經濟以及世界經濟的衝擊展開宏觀政策的協調溝通。

