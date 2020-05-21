　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸政協大會今下午3點開幕　兩岸問題備受關注

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 兩會專題政協開幕。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國政協十三屆三次會議將於下午3時在人民大會堂開幕。（2019資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導　

延期兩個多月大陸兩會今（21日）正式登場，全國政協十三屆三次會議將於下午3時在人民大會堂開幕，27日下午閉幕，會期比原計劃縮短了4天半。聚大會討論主題，依然聚焦抗議疫情、衛生應急管理體系、促進社會經濟發展等議題。

根據大陸官媒新華社報導，21日下午2時20分先在人民大會堂新聞發佈廳，舉行第一場「委員通道」採訪活動，邀請部分全國政協委員通過網路視頻方式接受媒體採訪，全部採取現場直播。全國政協十三屆三次會議將於5月21日下午3時開幕。

▲▼ 兩會專題政協開幕。（圖／翻攝中新網）

▲ 這次大陸兩會所有記者席縮減，嚴守社交距離，視訊採訪為主。（圖／翻攝中新網）

這次大會期間，順應疫情，全體會議和小組會議做適當調整，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視頻會議方式舉行，安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。邀請少數在京中外記者到人民大會堂觀場採訪，受過網路直播，安排三場委員通道採訪、小組會議不安排集中採訪。

大陸全國政協十三屆三次會議昨20日行前新聞發佈會，也透露今年聚焦主題。大會新聞發言人郭衛民表示，將著重防疫防控，提升衛生應變體制，並且促進經濟社會發展。另外，有媒體提出中美脫鉤的問題，郭衛民說所謂的「脫鉤」主張，不是一張好藥方，各國應該加強合作，不該分裂孤立，把疫情問題政治化、抹黑、鼓動對立。另外，中日關係未來經濟新機遇也列入討論，5Ｇ應用的新技術發展也都是大會熱點話題。過去，政協會議都會討論兩岸問題，今年會有什指標內容，值得關注。

▲▼ 兩會專題。（圖／讀者提供）

▲今年大陸兩會今將近一半以上活動，全採視訊模式。（圖／讀者提供）

另外，大陸十三屆全國人大三次會議將於22號登場，行前新聞發布會於21日21時40分在人民大會堂新聞發佈廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，一樣採用網路視頻形式進行，由大陸中央廣播電視總台進行現場直播。

ET快訊
UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　
帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」　過來人揭超驚人內幕
獨／19歲嫩妻趁夫入獄偷吃！公公跟監4個月..她站娘家門口端
快訊／立委黃秀芳座車八卦山139線對撞！駕駛送醫不治亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

躲避鄰居逗弄...2歲弟下秒跌入熱油桶！父崩潰：抱兒送醫「手上竟燙出水泡」

OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的

刑事局長去年曾訪大陸　陳明通：兩岸「小兩會」仍持續溝通

蔡英文成立修憲委員會　陸學者：朝「法理台獨」邁進

世衛攻防戰番外篇　人民日報：陳時中專業無能、作秀在行

婚禮前一天開車衝入河中雙亡　姐弟戀新人「直行突右偏」監視器畫面曝

北京重申兩岸交流要「加九二」　陳明通：等他們跟上來

21歲嫩妹去豐胸...半個月後竟發現懷孕了！醫生一句話她含淚流產

陸政協大會今下午3點開幕　兩岸問題備受關注

「九二」歷史已翻頁　陳明通：八字箴言是兩岸重啟關鍵

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

牧羊犬化身奶爸照顧等家幼貓　跨種族的愛！親舔、陪玩超暖心

躲避鄰居逗弄...2歲弟下秒跌入熱油桶！父崩潰：抱兒送醫「手上竟燙出水泡」

OL健身房減脂1小時！「課程結束突倒地」心跳停2小時　醫：抽血都黑的

刑事局長去年曾訪大陸　陳明通：兩岸「小兩會」仍持續溝通

蔡英文成立修憲委員會　陸學者：朝「法理台獨」邁進

世衛攻防戰番外篇　人民日報：陳時中專業無能、作秀在行

婚禮前一天開車衝入河中雙亡　姐弟戀新人「直行突右偏」監視器畫面曝

北京重申兩岸交流要「加九二」　陳明通：等他們跟上來

21歲嫩妹去豐胸...半個月後竟發現懷孕了！醫生一句話她含淚流產

陸政協大會今下午3點開幕　兩岸問題備受關注

「九二」歷史已翻頁　陳明通：八字箴言是兩岸重啟關鍵

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

工程師暈船閃婚正妹GG了！　連辦2場婚禮傾家蕩產…不到1年離婚「下場超悽慘」

「攀岩美女」李虹瑩防疫期間爬桌子　秀變態肌力超反差

像開彩券大獎！陳宗彥憶「台灣疫情2危機」壓力大：歐美境管速度較慢

德丙有3人疑似確診正接受隔離　全隊暫停訓練沒有恢復時間表

復旦高中妹太撩人　一張照片「破千人轉發」狂收騷擾信

高雄民政局長LINE籲「罷韓不去投票但要監票」　檢：已分案偵辦

全民瘋身體保健　全球第1瓶含「氫」健康系氣泡水近日爆紅

新人曹楊正式成周杰倫師弟...曝光「跑龍套→男主角」超勵志故事！

晟德集團跨足美國資本市場　轉投資Windtree Therapeutics掛牌那斯達克

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

21歲嫩妹豐胸！半個月後竟懷孕了

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

拔完智齒！他腦袋噴出白色膿液

酒駕瑪莎拉蒂2人慘死！家屬抖出黑暗內幕

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

瑞幸咖啡翻版？陸「跟誰學」驚爆8成營收造假

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

央視：蔡英文今年的演說更加不合格

陸官媒點名陳時中「專業無能」

九二歷史翻頁　陳明通強調八字箴言

夜釣見漂流物！他笑：充氣娃娃…河面響起鈴聲

蔡英文520演說 國台辦回應了

《環時》向蔡英文潑了3桶涼水！

更多熱門

相關新聞

集贈防疫物資至大阪日方視訊致謝

集贈防疫物資至大阪日方視訊致謝

台東縣政府及台東縣工策會於4/27因聽聞日本大阪在網路募集雨衣做為防護衣，驚覺長期協助行銷台東釋迦的大阪缺乏防疫物資，快速向東台灣國際蘭馨交流協會集購到手套150盒(15,000雙)、台東縣工商婦女協會聯合台東縣國民黨婦女工作委員會捐贈集購到護目鏡500副，空運至大阪府的堺市協助防疫，堺市市役所也在20日與縣長饒慶鈴進行視訊感謝台東的朋友，希望疫情後雙方在觀光或產業交流更為密切。

防疫零接觸！中信證新推線上開戶

防疫零接觸！中信證新推線上開戶

戴口罩有臭味？2秘訣維持清新口氣

戴口罩有臭味？2秘訣維持清新口氣

六都獨缺韓出席總統就職　市府說話了

六都獨缺韓出席總統就職　市府說話了

傅崐萁延至26日發監　到監隔離14天再分房

傅崐萁延至26日發監　到監隔離14天再分房

關鍵字：

大陸兩會政協大會防疫台海中美脫鉤視訊會議

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面