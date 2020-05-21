陸政協大會今下午3點開幕　兩岸問題備受關注

▲大陸全國政協十三屆三次會議將於下午3時在人民大會堂開幕。（2019資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

延期兩個多月大陸兩會今（21日）正式登場，全國政協十三屆三次會議將於下午3時在人民大會堂開幕，27日下午閉幕，會期比原計劃縮短了4天半。聚大會討論主題，依然聚焦抗議疫情、衛生應急管理體系、促進社會經濟發展等議題。

根據大陸官媒新華社報導，21日下午2時20分先在人民大會堂新聞發佈廳，舉行第一場「委員通道」採訪活動，邀請部分全國政協委員通過網路視頻方式接受媒體採訪，全部採取現場直播。全國政協十三屆三次會議將於5月21日下午3時開幕。

▲ 這次大陸兩會所有記者席縮減，嚴守社交距離，視訊採訪為主。（圖／翻攝中新網）

這次大會期間，順應疫情，全體會議和小組會議做適當調整，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次以視頻會議方式舉行，安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。邀請少數在京中外記者到人民大會堂觀場採訪，受過網路直播，安排三場委員通道採訪、小組會議不安排集中採訪。

大陸全國政協十三屆三次會議昨20日行前新聞發佈會，也透露今年聚焦主題。大會新聞發言人郭衛民表示，將著重防疫防控，提升衛生應變體制，並且促進經濟社會發展。另外，有媒體提出中美脫鉤的問題，郭衛民說所謂的「脫鉤」主張，不是一張好藥方，各國應該加強合作，不該分裂孤立，把疫情問題政治化、抹黑、鼓動對立。另外，中日關係未來經濟新機遇也列入討論，5Ｇ應用的新技術發展也都是大會熱點話題。過去，政協會議都會討論兩岸問題，今年會有什指標內容，值得關注。

▲今年大陸兩會今將近一半以上活動，全採視訊模式。（圖／讀者提供）

另外，大陸十三屆全國人大三次會議將於22號登場，行前新聞發布會於21日21時40分在人民大會堂新聞發佈廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，一樣採用網路視頻形式進行，由大陸中央廣播電視總台進行現場直播。