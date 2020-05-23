「港版國安法」引美制裁？環時：嚇不住北京「疫情後還有幾成威風」

▲「港版國安法」將於兩會期間審議。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大21日晚間發布了「港版國安法」的制定安排，引來英美等國強力批評，美國總統川普更揚言要作出「強烈反應」。大陸官媒《環球時報》23日發表了一篇題為「香港，美國的制裁牌嚇不住北京」的社評，指北京這次公佈這項計劃，包含了對美國所有施壓手段的戰略性蔑視，「美方只要真敢並且捨得打出那些牌，中方就會毫不猶豫地與之過招。」

社評提到，美國手中最大的牌就是取消香港的獨立關稅地位，使得香港在美國的經濟待遇中「中國內地化」，這會對香港經濟造成打擊，削弱它的國際金融中心地位，「不過與此同時，香港是美國少有的每年數百億貿易順差貢獻者，大量美國公司在香港運作，那裡有8.5萬美國公民，打擊香港同時也是打擊美國自己。」

▼美國總統川普揚言對「港版國安法」作出強烈反應。（圖／達志影像／美聯社）



社評指出，香港是中西之間的通道，不過隨著中國改革開放的深入，香港承擔的這一功能這些年很大程度上分散到了整個中國的沿海地區，「如果美國關閉中美之間的香港通道，對中國內地經濟的損害與20年前相比已經不是一個量級的，因此這種壓力早已衰減了。」

社評提到，重要的是，中方公佈這個計劃，意味著北京對美方將會採取的所有的報復措施都進行了評估，做好了迎接挑戰的準備，北京在美國的壓力下後退的可能性是零，「國家安全是中國所有利益的基石，香港亂至今日，被美國當成向中國發難的支點，最大的原因之一就是基本法第二十三條國家安全立法落空了。針對香港制定國家安全法已被內地社會廣泛認為刻不容緩，要頂著任何壓力堅決推進。」

社評指出，美國的施壓籃子裡確實有實質性選項，但是經過這兩年的貿易戰交手，美國的那些工具中方都領教過了，「我們建立起了對它們的承受力，它們的對華威懾作用大幅縮水。北京這次公佈這項計劃，包含了對美國所有施壓手段的戰略性蔑視。美方只要真敢並且捨得打出那些牌，中方就會毫不猶豫地與之過招。」

▼中美貿易戰開打近兩年才達成第一階段協議。（圖／路透社）



社評提到，美國已於去年通過了《香港人權與民主法案》，規定國務院每年評估香港的自治地位，決定美方的對港政策，「我們估計，這當中美方難免糾結、猶豫，政治逞能與經濟實利會相互打架，形成複雜的考量和博弈。最壞的情況就是他們把所有牌都一下子打出來，從此變得無牌可打。香港經歷一番震動後將有大量機會在國家的幫助下重構外部環境，續寫東方之珠的輝煌。」

社評指出，美國並非西方的全部，香港還有很多其他國家的利益存在，美國四處亂施制裁，也在把自己割得越來越瘦，「加上新冠疫情的沉重打擊，美國在對華貿易戰初期的威風還能抖擻出來幾成，也是蠻有意思的一件事。」

最後，社評強調，香港是中國的香港，不是美國的香港。國安法將幫著「一國兩制」發揚光大，也幫著中國人將美國的黑手從香港清走，「未來美國圍繞香港只能有兩個選擇，來這裡做友好的合作者，或者離得遠遠的，中國不會給它第三個角色。」

▼全球經濟在疫情期間受到重創，各界擔憂第二波貿易戰開打。（圖／路透社）

