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香港人舉辦「524反惡歌法大遊行」　港警放話：果斷執法「包括拘捕」

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▲▼香港民眾號召524「反惡歌法大遊行」。（圖／取自HK Freedom）

▲香港民眾號召524「反惡歌法大遊行」。（圖／取自HK Freedom）

記者林彥臣／綜合報導

中國全國人大27、28日將陸續審議「國歌法」、「香港版國安法」等攸關港人權益的法案，讓港人憂慮將步入「一國一制」。所以有香港民眾發起了「524反惡歌法大遊行」串聯在24日下午，要在銅鑼灣遊行，表達對於國安法的不滿。港警對此也放話，面對未經批准的集結，將會果斷執法，包括拘捕。

▲▼中國第十三屆全國人民代表大會開幕式，香港特首林鄭月娥戴上口罩。（圖／路透）

▲中國全國人大將在下周審議港版國安法等法案，引發港人的不滿。（圖／路透）

根據香港媒體《東網》報導，港島區進行「反惡歌法大遊行」，定於下午1時許起步，其中一條路線為來回銅鑼灣崇光百貨及灣仔修頓球場，聲稱為「和理非（和平、理性、非暴力）流水式遊行」；另有網友擬從崇光百貨遊行往中環遮打花園。有人在網上發貼呼籲大眾出來遊行，期望能再重現100萬人上行場景。

不過號召網友遊行的HK Freedom粉絲專頁則特別強調，「主辦單位並不打算就此遊行申請不反對通知書，請自行考慮風險」。

香港警察則在臉書發文表示，警方留意到有人於網上號召市民於明天（五月二十四日）在港島區進行未經批准的集結。有關行為有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，此外亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》下的「進行受禁羣組聚集罪」。

香港警方呼籲，市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方明日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。警方絕不容忍任何違法行為。

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