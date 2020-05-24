男童公園玩滑板車！銀髮婦一看「偷伸左腳」絆倒他…叉腰轉頭離開

▲廣場舞大媽偷伸腳絆倒男童。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

道路應該是屬於大家的地方，不過，大陸四川成都近日一名大媽在路上跳廣場舞，一名男童正巧從她面前走過，不料她卻伸出腳，將男童絆倒，導致男童臉部直接著地。令人生氣的是，這名大媽事後還若無其事地走掉，引起大陸網友一陣砲轟。

綜合陸媒報導，這名大媽當時在廣場上跳舞，正巧有3名孩童騎著滑板車經過，其中一名騎著綠色滑板車的孩童經過時，大媽竟然叉著腰、伸出腳，將男童絆倒，隨後若無其事地往後走。

▲男童倒地後爆哭，旁人視若無睹。（圖／翻攝《今日頭條》）



依據影片畫面，男童遭到絆倒，立刻臉部著地，表情十分痛苦，接著看向大媽，哭了起來，但一旁的群眾似乎都沒發現狀況，只是繼續看著遠方。

這段影片在大陸網路上引起熱議，不少網友出面痛罵，「幹壞事幹的氣定神閒，一看就是慣犯」、「這是一群無法無天的人，沒人敢管」、「這樣的老人不值得尊重，應該嚴懲」、「要是弄到我的孩子，我過去就是一巴掌」、「人家說的不是老人變壞，是壞人變老。」

對此，當地街道辦事處人員也收到舉報，第一時間已交由當地派出所處理，詳細情況為何，仍待官方出面解釋。

►夢幻獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟 網美們快衝台中住一波～

►二手票券豐富你的生活