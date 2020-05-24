　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男童公園玩滑板車！銀髮婦一看「偷伸左腳」絆倒他…叉腰轉頭離開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廣場舞大媽。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲廣場舞大媽偷伸腳絆倒男童。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

道路應該是屬於大家的地方，不過，大陸四川成都近日一名大媽在路上跳廣場舞，一名男童正巧從她面前走過，不料她卻伸出腳，將男童絆倒，導致男童臉部直接著地。令人生氣的是，這名大媽事後還若無其事地走掉，引起大陸網友一陣砲轟。

綜合陸媒報導，這名大媽當時在廣場上跳舞，正巧有3名孩童騎著滑板車經過，其中一名騎著綠色滑板車的孩童經過時，大媽竟然叉著腰、伸出腳，將男童絆倒，隨後若無其事地往後走。

▲▼廣場舞大媽。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲男童倒地後爆哭，旁人視若無睹。（圖／翻攝《今日頭條》）

依據影片畫面，男童遭到絆倒，立刻臉部著地，表情十分痛苦，接著看向大媽，哭了起來，但一旁的群眾似乎都沒發現狀況，只是繼續看著遠方。

這段影片在大陸網路上引起熱議，不少網友出面痛罵，「幹壞事幹的氣定神閒，一看就是慣犯」、「這是一群無法無天的人，沒人敢管」、「這樣的老人不值得尊重，應該嚴懲」、「要是弄到我的孩子，我過去就是一巴掌」、「人家說的不是老人變壞，是壞人變老。」

對此，當地街道辦事處人員也收到舉報，第一時間已交由當地派出所處理，詳細情況為何，仍待官方出面解釋。

 

►夢幻獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟　網美們快衝台中住一波～

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
至少50隻！高雄大雨灌出「無社交距離」群聚蟑螂　網友崩潰
快訊／台鐵深夜驚傳死傷事故！「桃園－內壢」雙向延誤
月經來爆痛！22歲女「滲墨汁血」　醫一掃秒驚：只能削掉了
「太超過了！」Uber小隻馬外送女　網一比對照片大驚：是真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童公園玩滑板車！銀髮婦一看「偷伸左腳」絆倒他…叉腰轉頭離開

香港人舉辦「524反惡歌法大遊行」　港警放話：果斷執法「包括拘捕」

推餐車上街叫賣　女子突遭砍17刀「噴血倒地」命危…兇手竟是前夫

「港版國安法」引美制裁？環時：嚇不住北京「疫情後還有幾成威風」

夜釣見「人形漂浮物」！男子以為充氣娃娃…細看驚覺是妙齡女

買爆紅手搖飲　回家見「杯底真空層」氣炸：根本只有中杯！

官媒護航「港版國安法」　央視：國家出手救香港

重提「九二共識」　陸兩會台籍代表：台灣解套的關鍵

學者：陸對台大政方針沒變「沒ECFA也會擴大兩岸經貿合作」

兩岸經濟合作區問題多　民革中央將提案：國家出政策支持發展

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

淹水被酸！韓國瑜自豪3分鐘就退 居民苦笑：他沒住這怎麼會知道

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

男童公園玩滑板車！銀髮婦一看「偷伸左腳」絆倒他…叉腰轉頭離開

香港人舉辦「524反惡歌法大遊行」　港警放話：果斷執法「包括拘捕」

推餐車上街叫賣　女子突遭砍17刀「噴血倒地」命危…兇手竟是前夫

「港版國安法」引美制裁？環時：嚇不住北京「疫情後還有幾成威風」

夜釣見「人形漂浮物」！男子以為充氣娃娃…細看驚覺是妙齡女

買爆紅手搖飲　回家見「杯底真空層」氣炸：根本只有中杯！

官媒護航「港版國安法」　央視：國家出手救香港

重提「九二共識」　陸兩會台籍代表：台灣解套的關鍵

學者：陸對台大政方針沒變「沒ECFA也會擴大兩岸經貿合作」

兩岸經濟合作區問題多　民革中央將提案：國家出政策支持發展

西班牙宣布：全國哀悼10天　「大流行時期」已經過去

5歲女和母玩土耳其染疫！採驗陰陽20次　「慈父陪住院」隔離58天

機車維修要4萬！　車主不修竟被討「10％估價費」：這樣合理嗎

ICU名醫不能諒解媽媽堅持獨自出遊　原來是為準備自己遺照

中職／防禦率王米蘭達先發　富邦索沙專投兄弟

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

男童公園玩滑板車！銀髮婦一看「偷伸左腳」絆倒他…叉腰轉頭離開

快訊／台鐵員報案列車「桃園撞到人」！消防員摸黑搜2小時：找不到

嫁給林志穎被罵爆10幾年！　陳若儀受人身攻擊「萬箭穿心」哭了：壓力特別大

只看一眼！超商巧遇女鄰居　他慘被醋男友打成「豬八戒」

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

大陸熱門新聞

冷氣工爬上6樓救女童　意外獲贈一間房

推餐車上街叫賣　女子遭砍17刀命危

買爆紅手搖飲　回家見「杯底真空層」

港人舉辦524反惡歌法大遊行　港警放話拘捕

男童公園玩滑板車！銀髮婦伸腳絆倒他

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

夜釣見「人形漂浮物」　他細看秒報警

港版國安法　環時：美國的制裁嚇不住北京

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

台籍人大：解決台灣問題「港版國安法」值得借鑒

老婆突然消失　他才發現親戚全是臨演

星級酒店突坍塌！目擊者嚇歪：好恐怖

女友騙到不忍心！直接讓自己「死了」

兩會台籍代表：九二共識是台解套關鍵

更多熱門

相關新聞

紐約公園「大白圈」維持距離引網熱議

紐約公園「大白圈」維持距離引網熱議

為了讓市民們能在安全範圍享受出外活動，紐約市公園推出新招，在布魯克林的公園草坪內畫出一個個白圈，民眾可以在屬於自己的白圈內自由活動，奇妙的景象引起熱議，還有人戲稱這種安排宛如「人體停車場」。

免跑遠！大台北「4處療癒新景點」

免跑遠！大台北「4處療癒新景點」

花蓮男跳海輕生　警消出海口尋獲送醫

花蓮男跳海輕生　警消出海口尋獲送醫

17歲拉眼盲走不動！開心坐車乘涼

17歲拉眼盲走不動！開心坐車乘涼

新北志工隊加強巡檢宣導

新北志工隊加強巡檢宣導

關鍵字：

滑板車公園廣場

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

高雄大雨灌出「群聚蟑螂」　網友崩潰

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

還原被偷拍！美女老師吼：你倒楣了

即／台鐵深夜傳死傷！班車雙向延誤

《青春有你2》劉雨昕大突破！「高馬尾＋小短褲」辣露長腿

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面