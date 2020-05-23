蘆洲五金回收廠「有放射線」　立委林淑芬：幅射管制是否失靈了

▲ 新北鬧區資源回收廠管線「有幅射反應」，立委林淑芬回應了。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲區中山一路、永安南路口附近，一處資源回收場旁，稍早有民眾發現「疑似燃料棒」物品，廠方人員以簡易的儀器測量後，高達3000微西弗，嚴重超標！警局和消防隊立即出動，封鎖現場，並同步通知行政院原能會派員到場處理。原能會專家表示，該物並非燃料棒，且檢測輻射劑量為「3微西弗」不會危害人體。對此，民進黨立委林淑芬表示，擔心國內的輻射管制機制失靈。

原能會專家表示，該物並非燃料棒，且檢測輻射劑量為「3微西弗」不會危害人體。原能會解釋，該物品外觀看起來是類似管線的物品，可能係因製作過程中因為有使用「釷」等放射性元素，導致有微量的輻射劑量，但不會對人體產生危害。

▲ 原能會專家到場表示，該物並非燃料棒，且檢測輻射劑量為「3微西弗」不會危害人體。

林淑芬臉書全文如下：

今天天中午知道這件事以後，我馬上跟原能會和消防分隊聯絡。根據相關調查經過，永安南路的廢五金回收場通知對面高速公路下的停車場管理員，說他們的停車場旁有可疑物件，然後廢五金回收場他們有一隻可以測量輻射的儀器，號稱老舊沒有校正沒有保養的儀器，測量出所謂的3000（毫）西佛，停車場管理員通報消防隊。

消防隊聯絡海山化學災害應變隊以及原能會，他們偵測到的數據是6微西佛（超標）。據描述，該物品為直徑5公分長20公分 像蜂巢式的管件。

我們擔憂，這些含有超標放射性物質的管件來源從何而來，一定要調查清楚。這真的只是天然核種嘛？這是不是一個單純的個案特例，是不是台灣還有超標進口廢五金流入鋼鐵廠，還是國內該受到原能會管制的放射性物件管制不當已經污染相關產業，還是原始產品進口時本身就已經超標，國內使用者並不知情。

一葉知秋，從這一件個案，我們擔心國內的輻射管制機制失靈，到國內相關產品輻射污染的風險大不大，我們絕對要求原能會給我們一個完整的調查說明。

「美麗最大的祕密」

▲ 針對新北鬧區資源回收廠管線「有幅射反應」。（圖／截自「林淑芬」臉書粉專）