直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」　網友號召坐爆找樂子⋯還有人擺攤

▲今日有上百名民眾不甩台鐵禁令，於北車大廳席地而坐。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局因應疫情，禁止民眾於台北車站大廳群聚，否則可罰3000到1.5萬元，台鐵日前傳出擬在疫情後持續禁令，引發部分民眾不滿。今有網友發起「坐爆北車大廳」活動，現場聚集不少民眾，網友也擬定活動時間表，包括桌遊、海龜湯、玩西洋棋、市集等，現場還有民眾不顧群聚禁令，戴著口罩玩起「羅馬競技生死鬥」。

網友不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，今日中午有不少民眾響應，警方粗估現場來來去去約有4、500人。

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響應者胡庭碩擬定「活動時間表」，現場將有桌遊聚會、剪刀石頭布生死鬥、海龜湯聚會、台語練習開講聚會、香港運動者音樂聚會、自由畫畫、華麗秀場走秀、玩西洋棋、免費市集、現場聊天、贈物、跳騷莎舞等。

▲▼大廳人數眾多，民眾各自找樂子打發時間。（圖／記者黃克翔攝）

不只如此，現場還有許多年輕人完全不顧台鐵禁令原地靜坐，台鐵局則派出多名志工在一旁「舉牌勸導」，台鐵局台北站長黃榮華表示，對台鐵而言，此活動沒有開罰問題。

有不少網友陸續上傳照片、影片至活動臉書專頁，有人帶著海豹玩偶到現場靜坐，有人帶著一大箱桌遊，打算到現場遊玩，還有人帶著小朋友到大廳與玩偶靜坐，甚至有人直接在現場擺攤。

黃榮華表示，疫情期間民眾務必保持社交距離，不要在室內群聚，不過目前沒有開罰的問題，而台北車站本來就是公共空間，沒有開放或不開放的問題。

▲現場有民眾擺攤。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼民眾玩羅馬競技生死鬥。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼網友號召坐爆北車大廳，今天大約有500人現身。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼網友號召坐爆北車大廳，今天大約有500人現身。（圖／記者黃克翔攝）

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