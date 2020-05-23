遭林佳龍、公民團體施壓⋯台鐵態度大變！隔5天改口「車站是公共空間」

▲網友發起「坐爆台北車站」活動。（圖／記者楊蕙綾攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局暫停開放北車一樓大廳，禁止民眾於疫情間在該處群聚。台鐵局18日表示，車站為運輸場所，從來沒有席地而坐的服務項目。不過今日有民眾至北車大廳群聚抗議，要求台鐵疫情過後持續開放，交通部長林佳龍也要求台鐵重新研議，台鐵今日口徑大轉變，強調「車站為公共空間，沒有開放不開放的問題」。

台鐵局18日表示，將研議未來疫情過後，仍將維持「禁止群聚」政策，不會再開放大廳。台北車站站長黃榮華18日表示，確實車站大廳沒有民眾席地而坐後，感覺起來環境不會那麼凌亂，事實上，台鐵場站本來就提供旅客做為運輸場站，任何場站從來就沒有席地而坐的服務項目。

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▲台鐵強調疫情期間不要群聚。（圖／記者李宜秦攝）

此消息一出引發部分民眾不滿，今日有網友發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，中午有不少民眾響應，警方粗估現場來來去去約有4、500人。

台灣人權促進協會秘書長施逸翔表示，北車大廳是公共空間，所有的旅客、市民、移工、移民、無家者等，任何想要在這裡席地而坐的人，都能使用的空間，政府卻假借防疫理由，想收回公共空間，「我們要奪回這公共空間」。

交通部長林佳龍19日也表示，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。因此要求台鐵重新評估，疫情後再度開放大廳。

▲警方表示，「坐爆台北車站」活動約五百人響應。（圖／記者楊蕙綾攝）

受到外界不少壓力，台鐵局今日態度大轉變，黃榮華今表示，台北車站本來就是公共空間，沒有開放或不開放的問題，會予以妥善規劃，疫情過後重新開放。

黃榮華表示，下週將邀集相關學者與公民團體，規劃北車大廳未來的公共使用方法，另外因為台灣是民主社會，意見相當多元，因此一定有正反兩邊的說法，台鐵也都會納入評估。