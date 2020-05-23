不甩群聚禁令⋯「擺攤、格鬥」樣樣來！台鐵「不開罰」派志工勸離

▲今日有許多民眾至北車大廳席地而坐。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

網友不滿交通部台鐵局擬永遠不開放台北車站大廳，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，今日中午有4、500人響應，現場有數名員警與台鐵志工，舉牌要求民眾保持社交距離，但並沒有對群聚者開罰。台鐵局表示，相關活動於下午和平落幕，下週起將搜集各界意見，於疫情後重新開放。

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網友不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，今日中午有不少民眾響應，警方粗估現場來來去去約有4、500人。

▲有民眾在北車大廳玩格鬥技。（圖／記者黃克翔攝）

今日現場活動豐富，有人帶著海豹玩偶到現場靜坐，有人帶著一大箱桌遊，打算到現場遊玩，還有人帶著小朋友到大廳與玩偶靜坐。網友也擬定活動時間表，包括桌遊、海龜湯、玩西洋棋、市集等，現場還有民眾不顧群聚禁令，戴著口罩玩起羅馬競技生死鬥，甚至有人直接在大廳擺攤。

指揮中心先前曾指出，違反群聚禁令者可罰3000到1.5萬元，但台鐵局台北站長黃榮華表示，沒有開罰問題，台鐵局稱，有安排同仁於現場提醒民眾配戴口罩，保持社交距離，相關活動於下午平和落幕，之後將彙整各界意見，於通盤後考量提出方案。

▲網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

台鐵局表示，台北車站是重要的交通樞紐，每日約有50萬人次進出站區，車站大廳是公共空間，目前疫情期間暫時禁止群聚活動及席地而坐，至於疫情過後，北車車站大廳如何使用，是重要的公眾議題，台鐵局將多方徵詢各相關團體、專家及學者意見審慎評估規劃，找出兼顧多元需求的解決方案。

台鐵局表示，目前仍處防疫期間，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指示，禁止群聚活動及席地而坐，呼籲民眾配合遵守相關規定，以確保自身及他人健康，共同抗疫，守護台灣。不過今日雖有上百人群聚，台鐵也未開出任何一張罰單。

▲台鐵派志工勸離群聚民眾。（圖／台鐵局提供）