「坐爆北車大廳」500人響應！身障者喊：除秩序外，文化更重要

▲北車大廳今日有許多人席地而坐。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，交通部台鐵局禁止民眾於台北車站一樓大廳群聚或席地而坐，台鐵局日前打算永久禁止，引發部分民眾不滿。人權促進協會表示，北車大廳為公共空間，所有旅客、移工、無家者都能使用的空間，政府不該假借防疫理由收回。身障者胡庭碩則表示，台灣除了秩序與經濟外，應更重視人民文化。

網友不滿台鐵擬永久禁止於北車大廳群聚，發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動，今日中午有不少民眾響應，警方粗估現場來來去去約有4、500人。

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▲坐爆北車大廳活動。（圖／記者李宜秦攝）

台灣人權促進協會秘書長施逸翔表示，北車大廳是公共空間，所有的旅客、市民、移工、移民、無家者等，任何想要在這裡席地而坐的人，都能使用的空間，政府卻假借防疫理由，想收回公共空間，「我們要奪回這公共空間」。

身障者胡庭碩表示，對所有人開放的空間才是支持弱勢的社會安全網，且北車大廳只有週日會有移工，外界卻將此議題與移工混為一談，其實許多台灣人在這裡都有美好的回憶。

胡庭碩表示，他因為工作緣故很常路過北車，也有許多親子民眾，帶著小孩出外逛街，逛累了就在這裡休息，若北車大廳未來被禁止群聚，民眾恐怕到哪裡都不能休息，他直言，「是不是所有的東西都要讓給商業或秩序？或許除了秩序與經濟外，台灣人民有其他更值得追求的」。

▲身障者胡庭碩響應活動。（圖／記者李宜秦攝）

胡庭碩表示，現在正值防疫期間，響應網友也在網上自主擔任防疫小組，有人攜帶酒精、有人攜帶口罩，可在現場對需要的朋友發放，也為自己的行動負責，他強調，這不是抗爭，而是民主自由空間的探討。

胡庭碩表示，有網友分享自己曾經離家出走後跑來北車大廳，當時遇到兜售愛心筆的商家，他卻因為太難過而蹲在牆邊哭，結果商家竟溫暖的安慰她，北車屋頂的陽光灑下來，也讓他覺得「台灣有這樣的地方真是太好了」。

▲台鐵派出站長與志工宣導避免群聚。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局台北站長黃榮華表示，疫情期間民眾務必保持社交距離，不要在室內群聚，不過目前沒有開罰的問題，而台北車站本來就是公共空間，沒有開放或不開放的問題。

黃榮華表示，下週將邀集相關學者與公民團體，規劃北車大廳未來的公共使用方法，另外因為台灣是民主社會，意見相當多元，因此一定有正反兩邊的說法，台鐵也都會納入評估。

▲坐爆北車大廳活動約有五百人響應。（圖／記者李宜秦攝）