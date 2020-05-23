高橋紫微與Q版黃偉哲市長「同框」　跨海應援tomorrow will be better！

▲台南親善大使的日籍長笛演奏家高橋紫微小姐，以手持Q版黃偉哲市長海報「同框」錄製影片，跨海向台南市民問好，表達想念之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由於新冠肺炎肆虐，台日的互訪大多暫停，去年甫獲得黃偉哲市長頒為台南親善大使的日籍長笛演奏家高橋紫微小姐，以手持Q版黃偉哲市長海報「同框」錄製影片，跨海向台南市民問好，表達想念之意。



高橋小姐在影片中用中文表示很想念黃偉哲市長及台南的朋友們，希望大家保重身體，期待再次與大家見面。並以去年曾在親善大使受頒儀式上演奏的「明天會更好」為台日加油，相信tomorrow will be better！





黃偉哲市長表示，感謝高橋小姐特別錄製影片來幫大家加油打氣，即使疫情阻絕雙方互訪，但透過影像仍然能夠克服國境障礙，讓雙方的心相連結。黃市長也期盼疫情儘快平息後，能邀請高橋小姐再訪台南，介紹更多面向的台南給日本朋友認識。



黃偉哲市長進一步指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，台南市除了對內持續拼防疫、拼經濟外，對外也要努力尋求各種方式來跟國際友人維持良好關係。寄送疫情慰問關懷信件、贈送台南好麵給美日姊妹市與友誼市長，或是人道援助護目鏡及口罩墊片給日本城市等，都是可行且有效的交流方式。





熱愛台南的高橋紫微小姐兼具長笛演奏家、樂團藝人以及2018年「世界小姐」日本區第2名等多重身份。去年10月黃偉哲市長為行銷台南，特邀其擔任親善大使，今年1月高橋小姐也曾與黃偉哲市長一同出席新化年貨大街記者會造勢，長笛演奏風靡全場。

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