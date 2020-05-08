崑大攜手歐亞不動產事務所簽署合作　設立獎學金培育不動產專才

▲崑山科技大學房地產開發與管理系，與歐亞不動產估價師聯合事務所簽署策略聯盟協議書（MOU），並捐贈30萬元獎學金，獎勵優秀新生，培育不動產專業人才。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學房地產開發與管理系，27年來在不動產教育上努力扎根，培育多位不動產公會理事長，更吸引歐亞不動產估價師聯合事務所登門拜訪合作，不僅簽署策略聯盟協議書（MOU），並捐贈30萬元獎學金，獎勵優秀新生，也幫助弱勢學生安心就學，期能為業界培育出更多優質的不動產專業人才。

MOU簽約與獎學金捐贈儀式由商管學院院長暨房管系主任林清泉，以及歐亞不動產估價師聯合事務所所長周士淵，代表雙方簽署合作意向書，雙方未來在人才培育及共同精進估價技術上，將進行更緊密與實質的合作。

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林清泉院長感謝歐亞對房管系辦學績效的肯定，並說明該公司是目前國內規模最大的不動產估價師事務所，成立迄今已32年，在集團總裁許文昌博士，周士淵所長等經營團隊的努力下，戮力推動理論與實務的結合，相信能為學生帶來更多豐沛的學習資源。

周士淵所長提到，現今社會隨著科技不斷進步，產業型態不斷改變，各行各業求才若渴，尤其不動產專才養成更是不易，崑大房管系辦學績效卓著，儼然成為南部房地產學術與專業的重鎮與領航者，近年來培育出許多不動產專業人才，在業界發光發熱，早已是業界在職進修的首要選擇。

事務所為了提升企業競爭力並開創新契機，特別與崑大房管系合作，透過學校既有資源與設備進行交流，建立資訊平台與專業諮詢之相互支援體系，以期兼顧事務所成長，也能善盡社會責任，因此事務所承諾，5年內將陸續提供獎學金及實習機會，與校方共同培育即戰力人才。

房管系柯伯煦副主任表示，該系受到大家愛護，系友和業界陸續捐贈了50餘萬元作為學生獎學金，加上事務所此次捐贈，實能為學生減輕經濟上的負擔，系上將會善用該筆獎學金，作為獎勵新生入學、學業優良學生，並幫助弱勢學生安心就學，期能培育更多專才。歡迎對房地產業有興趣的高中職生一起加入房管系大家庭，接受學用無落差的良好訓練，畢業即就業，無縫接軌貢獻社會。

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