8年級超愛「即時通打歌詞」刷存在　神猛回憶錄曝光！萬人看哭：覺得我老了

▲當年站方每年還會選出「無名首頁帥哥」、「無名首頁正妹」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

其實簡單幾個關鍵字，就能引起同一代人的共鳴，對於8年級生來說，即時通、無名小站、史萊姆好玩遊戲區等，承載了無數青春回憶，猶如一方「虛擬樂土」，實在珍貴，就有熱心網友整理出這段記憶，感動上萬人。

女網友從社群軟體、遊戲、文具、玩具、卡通、明星、偶像劇等面向，一步步帶大家回顧「8年級專屬」的童年，首先不得不談到「即時通」，她笑說，「上電腦課時，都要趁老師不注意來偷登，動態常常打一些無病呻吟的語錄和歌詞刷存在，然後要超連結到自己的無名跟報台，同時可以設定各種顏色背景，還能玩一些遊戲，印象最深是可以畫畫，以及下載一堆可愛的嗆聲娃娃。」

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▲史萊姆「阿SUE系列」超經典。（圖／翻攝自GAME LAND）

當然「無名小站」也是超級回憶殺，女網友表示，「國中無名和報台會用各種語法，一些時鐘、音樂播放器，記得我的背景音樂是SHE的安靜了，網誌文章分類還要分一堆，都很喜歡裝感傷、多愁善感，背景一定要用全白或全黑，自以為很有質感，還有會關注誰來我家，看喜歡的人、討厭的人有沒有來看自己的網站，文章和相簿也要時不時設密碼，再提示別人來看。」

細數著那些時代的眼淚，包括奇摩家族、番薯寶寶、史萊姆好玩遊戲區、foxy等，也瞬間戳中淚點，原po直呼，「史萊姆那些化妝、煮菜的遊戲，應該9成女生都有玩過的吧，還有番薯寶寶，他死的時候，我還難過一陣子呢！」

▲當年拍貼機非常流行，如今多被夾娃娃機取代。（圖／翻攝自爆廢公社）

至於各種款式的友情紀念冊、密碼筆記本、姓名貼，一直到拍貼機、Hello Kitty磁鐵，也都是許多8年級女生曾視若珍寶的收藏。

而如今的天王、天后，像是周杰倫、蔡依林、SHE、飛兒樂團等，以前青澀的模樣也被翻出，女網友不禁感嘆，「那是個會花錢買專輯的年代，還有去參加各種簽唱會，覺得那個年代的歌真的都是經典。」

另外，說到校園偶像劇，當年超夯的麻辣鮮師、鬥魚、流星花園，也立刻浮現腦海，原po表示，「當時很期待自己的高中生活是不是也會這樣，希望能遇到像磊哥這樣幽默的老師，那時覺得格格又美又有氣質、鐵人超帥。」

▲「觀三甲」是《麻辣鮮師》系列最經典的一班。（圖／翻攝劇照）

文章在dcard貼出後，掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「偶像劇還有花樣少年少女，終極系列也是經典啊...大東～」、「是逼我哭嗎」、「超懷念即時通的狀態，然後連結自己的無名和留言板」、「每個都買過，都吵著要媽媽買，現在想起來真是死小孩」、「遊戲篇超有感」、「慶幸我們這代的童年裡，有這些陪伴我們長大」、「85年次簽到，以前很愛發網誌打一些有的沒的，我爸都叫我不要浪費時間玩那個，結果我現在工作內容之一就是管理粉專」、「哇哇這已經是童年大集合了」。

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