　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠疫苗臨床試驗傳出好消息！　108人「全部產生免疫應答」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

▲大陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫苗研究傳來好消息！《柳葉刀》（The Lancet，或譯刺胳針）22日在線刊登新冠疫苗人體試驗臨床數據結果。研究結果顯示，一期臨床108個志願者全部有顯著的細胞免疫反應，這是世界首個新冠疫苗的人體臨床數據。

據《健康時報》報導，大陸軍事醫學研究院陳薇院士和江蘇省疾控中心朱鳳才教授團隊22日在《柳葉刀》刊登研究結果。最新研究表明，這是第一種進入第一階段臨床試驗的COVID-19疫苗安全、耐受性好，能夠在人體內產生抗SARS-CoV-2的免疫應答。

在108名健康成人中進行的開放標籤試驗顯示，在28天後顯示出了有希望的結果，最終結果將在6個月內進行評估，接下來需要進一步的試驗，以確定它引起的免疫反應是否能有效預防新冠病毒感染。

「這是一個里程碑」，然而陳薇接著指出，應謹慎解釋這些結果，開發COVD-19疫苗所面臨的挑戰是前所未有的，且觸發這些免疫反應的能力，並不一定表明該疫苗將保護人類免受COVID-19的侵害， 這一結果顯示了開發COVID-19疫苗的希望，但距離所有人都能使用這種疫苗還有很長的路要走。

▲▼陸首席生化武器專家陳薇。（圖／翻攝自微博）

▲當前全球有超過100種候選COVID-19候選疫苗正在開發中。（圖／翻攝自微博）

在該試驗中評估的新型Ad5載體COVID-19疫苗是首次在人體中進行測試。它使用弱化的普通感冒病毒將編碼SARS-CoV-2穗突蛋白的遺傳物質傳遞給細胞，然後這些細胞產生棘狀蛋白，並到達淋巴結，在免疫系統中，淋巴結會生成抗體，這些抗體會識別棘蛋白並與冠狀病毒抗爭。

研究者指出，該試驗的主要局限性在於其樣本量小，持續時間相對較短以及缺乏隨機對照組，這限制了對疫苗產生更罕見不良反應的能力或為其產生抗炎藥的能力提供了有力的證據。在所有人都可以使用該試驗疫苗之前，需要進一步的研究。

目前，已在武漢啟動了一項針對Ad5-nCoV疫苗的隨機，雙盲，安慰劑對照的2期臨床試驗，以確定是否可以複製該結果。

ET快訊
獨／新北鬧區驚見「燃料棒」　幅射超標高達3000微西弗
羅志祥7000字懺悔催情成功？周揚青爆悄刪「不復合留言」　網
畫面曝！碩士生偷拍她裙底　美女教師怒轉頭：你惹錯人了
大學生也能拿紓困金！教育部擬計畫補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠疫苗臨床試驗傳出好消息！　108人「全部產生免疫應答」

大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

準備步入禮堂！突發現未婚妻腹部有刀疤「生過孩子？」...她一番話兩人決裂了

科技戰升級！　美將33家中國企業及機構列入實體黑名單

中國本土、境外均「0」新增確診　疫情以來首次！

林鄭月娥認了：港府無法自行完成立法！　人大出手「有必要性、緊迫性」

暴雨下不停！星級酒店爆恐怖坍塌　天花板45度傾斜「大門被吞沒」

防疫復工／醫療類大賣「其他慘兮兮」　林祖嘉：嚴防全球景氣寒冬

香港民主黨到中聯辦抗議港版國安法　被警方依「違反限聚令」開罰驅離

男子鐵軌上拍影片、滑手機　下一秒「火車從後猛撞」慘死

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

新冠疫苗臨床試驗傳出好消息！　108人「全部產生免疫應答」

大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

準備步入禮堂！突發現未婚妻腹部有刀疤「生過孩子？」...她一番話兩人決裂了

科技戰升級！　美將33家中國企業及機構列入實體黑名單

中國本土、境外均「0」新增確診　疫情以來首次！

林鄭月娥認了：港府無法自行完成立法！　人大出手「有必要性、緊迫性」

暴雨下不停！星級酒店爆恐怖坍塌　天花板45度傾斜「大門被吞沒」

防疫復工／醫療類大賣「其他慘兮兮」　林祖嘉：嚴防全球景氣寒冬

香港民主黨到中聯辦抗議港版國安法　被警方依「違反限聚令」開罰驅離

男子鐵軌上拍影片、滑手機　下一秒「火車從後猛撞」慘死

11個懷孕徵兆，妳中了嗎？

露天座位超放鬆！南投新開唯美咖啡廳　乳酪藍莓水果塔太罪惡

什麼？入境不用14天隔離　大聯盟最新草案讓國際球員困惑

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

運動員收入排行　大坂直美年收3740萬美元居女選手之冠

他和男友相愛30年「勇敢向前妻兒子出櫃」　#TaiwanCanLove全球看得到

台中最美庭園餐廳！猶如置身森林裡的用餐環境　2人就可吃無菜單料理

中職／羅力出場就是穩　美媒盛讚「中職克蕭」

獨／新北市鬧區資源回收廠驚見「燃料棒」　幅射達3千微西弗！警消急拉封鎖線

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

星級酒店突坍塌！目擊者嚇歪：好恐怖

腹部有刀疤！遭未婚夫質疑「生過孩子？」

民進黨痛斥「港一國兩制已死」　國台辦回應了

男子鐵軌拍影片　火車猛撞慘死

他「全身焦黑」顫抖寫下「全力救媽」...兒瞬間淚崩

台籍人大：解決台灣問題「港版國安法」值得借鑒

林鄭認了：港府無法自行完成立法！

香港谷歌「移民台灣」關鍵詞熱度狂飆

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

防疫品大賣「其他慘兮兮」　林祖嘉：嚴防全球景氣寒冬

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

老婆突然消失　他才發現親戚全是臨演

陸本土、境外均「0」新增確診

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

更多熱門

相關新聞

官員確診！馬來西亞首相今起居家隔離14天

官員確診！馬來西亞首相今起居家隔離14天

馬來西亞首相府今（22）日發聲明稱，首相丹斯里慕尤丁（Muhyiddin Yassin）日前的主持一場會議中，有一名官員確診感染新冠肺炎，因此按相關規定，慕尤丁將居家隔離14天。

雙鐵開放站票　陳時中：一車站5~6人就算多

雙鐵開放站票　陳時中：一車站5~6人就算多

視訊慰問　凱特王妃與威廉王子陪玩賓果

視訊慰問　凱特王妃與威廉王子陪玩賓果

中國外交戰狼化？中駐義大使反駁

中國外交戰狼化？中駐義大使反駁

最後一位脫離葉克膜！5旬男染新冠33天成功搶救

最後一位脫離葉克膜！5旬男染新冠33天成功搶救

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19疫苗陳薇新冠疫苗

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

曾之喬爆有孕了！華研正式回應　

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面