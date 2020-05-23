新冠疫苗臨床試驗傳出好消息！　108人「全部產生免疫應答」

▲大陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫苗研究傳來好消息！《柳葉刀》（The Lancet，或譯刺胳針）22日在線刊登新冠疫苗人體試驗臨床數據結果。研究結果顯示，一期臨床108個志願者全部有顯著的細胞免疫反應，這是世界首個新冠疫苗的人體臨床數據。

據《健康時報》報導，大陸軍事醫學研究院陳薇院士和江蘇省疾控中心朱鳳才教授團隊22日在《柳葉刀》刊登研究結果。最新研究表明，這是第一種進入第一階段臨床試驗的COVID-19疫苗安全、耐受性好，能夠在人體內產生抗SARS-CoV-2的免疫應答。

在108名健康成人中進行的開放標籤試驗顯示，在28天後顯示出了有希望的結果，最終結果將在6個月內進行評估，接下來需要進一步的試驗，以確定它引起的免疫反應是否能有效預防新冠病毒感染。

「這是一個里程碑」，然而陳薇接著指出，應謹慎解釋這些結果，開發COVD-19疫苗所面臨的挑戰是前所未有的，且觸發這些免疫反應的能力，並不一定表明該疫苗將保護人類免受COVID-19的侵害， 這一結果顯示了開發COVID-19疫苗的希望，但距離所有人都能使用這種疫苗還有很長的路要走。

▲當前全球有超過100種候選COVID-19候選疫苗正在開發中。（圖／翻攝自微博）

在該試驗中評估的新型Ad5載體COVID-19疫苗是首次在人體中進行測試。它使用弱化的普通感冒病毒將編碼SARS-CoV-2穗突蛋白的遺傳物質傳遞給細胞，然後這些細胞產生棘狀蛋白，並到達淋巴結，在免疫系統中，淋巴結會生成抗體，這些抗體會識別棘蛋白並與冠狀病毒抗爭。

研究者指出，該試驗的主要局限性在於其樣本量小，持續時間相對較短以及缺乏隨機對照組，這限制了對疫苗產生更罕見不良反應的能力或為其產生抗炎藥的能力提供了有力的證據。在所有人都可以使用該試驗疫苗之前，需要進一步的研究。

目前，已在武漢啟動了一項針對Ad5-nCoV疫苗的隨機，雙盲，安慰劑對照的2期臨床試驗，以確定是否可以複製該結果。