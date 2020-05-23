快訊／台南工地堆高機翻覆！數噸重車體壓傷駕駛　昏迷送醫

記者林悅／台南報導

台南市新市區看西路與樹谷大道口1處新建工地23日下午發生工安意外，一台堆高機疑雨後土質鬆軟操作不慎翻覆，駕駛被堆高機壓住受困，台南市消防局出動消防人車前往搶救，經業者以吊車吊起堆高機，將救該頭部受創意識昏迷的鍾姓男子送安南醫院急救，目前肇事原因及相關責任由善化分局警方調查處理中。

▲台南市新市區看西路與樹谷大道口新建工地發生工安意外，一台堆高機翻覆駕駛受困，消防人員前往搶救將頭部受創昏迷男子送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於23日下午2時58分許據報，新市區看西路與樹谷大道口新建工地據報一台堆高機翻覆，駕駛受困被堆高機壓住，119派遣新市及南科消防分隊消防人車前往搶救。

新市車組到達現場後，發現現場係1處工廠廠房及辦公室新建工地，現場堆高機疑似土質鬆軟翻覆，受困人員已由工地現場人員使用吊車將堆高機吊起人員脫困，患者係41歲鍾姓男子，頭部兩處撕裂傷（3公分*15公分及3公分*2公分），意識昏迷，給予頸圈固定、長背板固定、非再呼吸行面罩給氧，患者葛氏昏迷指數3分，即馬上以救護車將患者送往台南市立安南醫院就醫，目前由安南醫院神經外科醫師開顱手術救治中。

消防局另通報台南市政府勞工局，目前肇事原因及相關責任由善化分局調查處理中。

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