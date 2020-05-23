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高鐵站量體溫爆衝突...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了

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▲高鐵站量體溫爆糾紛...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲女子氣憤表示，覺得自己遭到針對。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者林昱萱／綜合報導

一名黑帽女子日前到台南高鐵站要北上，而之後她聽到保全，「要量體溫」，覺得遭到對方針對，一氣之下失控打了保全並憤怒地表示，「為什麼每一個人都是這樣走過去，我要在這裡登記？啊他（保全）也直接轉頭就走，什麼意思啊？」

這起事件發生在22日晚間，事發當時有網友拍下一名戴著黑色帽子的女子，不斷對著保全、警察叫囂的影片，從畫面中可見女子相當激動，不斷大吼，「把我當白痴，回答啊！不是很會講，來啊！我來的時候這邊擋住了，我才從那邊過，他就跟我說我們要登記量體溫，啊我們聽到量體溫，是不是自然而然就會到櫃台，到之後我發現，為什麼每一個人都是這樣走過去，我就要在這裡登記，他還直接轉頭就走，什麼意思啊？」

▲高鐵站量體溫爆糾紛...黑帽女怒嗆：你針對我！保全90度鞠躬道歉　鐵路警回應了。（圖／翻攝爆料公社）

這段畫面被PO上臉書社團「爆料公社」後，立即引發不少網友討論，針對此事後續，原PO則表示，當時有看到保全90度鞠躬道歉。對此，鐵路警察局針對此事表示，「經了解該旅客周女原欲搭乘高鐵20時41分858車次前往台中，進入閘門時誤聽保全侯男進入閘門時需測量體溫，因此誤以為要登記量體溫，在閘門前等待登記測量體溫，周女見保全無作為，但他欲搭乘的20時41分858車次已趕搭不及，故責怪保全而發生爭執拉扯。」

對此，警方也表示，「於現場協調後，雙方檢視身體均無受傷跡象，而保全也親自向旅客周小姐道歉後，雙方在現場均表示不追究，不提出告訴。」

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