台南豪雨帶來豐沛雨量紓解乾旱　曾文等水庫有進帳

▲受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，曾文水庫集水區上游累積降雨量200毫米，曾文、烏山頭和南化水庫都有明顯入帳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，依中央氣象局21日晚上7時發布24小時雨量預測，22日台南市平地雨量為150-300毫米，山區雨量為200-400毫米，根據觀測資料，曾文水庫集水區上游累積降雨量200毫米，曾文、烏山頭和南化水庫都有明顯入帳。

22日曾文水庫入帳約2900萬噸，只算「稍有解渴」，23日及24日應會陸續進水，如接下來3天的山區累積雨量能達900毫米以上，對台南水情助益會更大。供應民生用水為主的南化水庫，22日凌晨起雨勢開始明顯，上游集水區累積雨量也有90毫米以上，21日降雨量68.5毫米，水庫進水267.8萬噸，烏山頭水庫21日降雨70.3毫米，進水447.5萬噸，目前蓄水量55.1％，南部因長期乾旱水情拉警報，目前水情有好轉。

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依據水利署最新統計，主要供應南台灣用水的曾文、烏山頭、南化、牡丹４個水庫，曾文水庫蓄水率從21日7.9％升高為10.3％，烏山頭蓄水率則達55.1％、南化水庫達19.0％、牡丹水庫蓄水率為39％，４水庫22日進水約4900萬噸，期待22、23、24日帶來集水區更大降雨，才能舒緩南部旱象，目前台南民眾仍要節約用水。

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