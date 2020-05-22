　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG首款5G雙螢幕手機來了　V60 ThinQ 5G下週登台

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG官網）

▲LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG）

記者邱倢芯／台北報導

台灣LG今（22）日釋出了V60 ThinQ 5G雙螢幕新機上市體驗會邀請函，並預告這款LG旗下首款5G雙螢幕手機將於下週五（5/29）正式在台灣亮相。

LG V60 ThinQ 5G的亮點除了搭載雙螢幕外，且保留了3.5mm耳機孔；另外還搭載3顆後鏡頭、4個麥克風，電池容量高達5,000mAh，充電端口為 USB-C，並。

這款手機延續去年 V50 的雙螢幕設計，並搭載高通S865處理器，支援Sub-6 5G網路，內建8GB RAM、128GB/256GB ROM；支援Wi-Fi 6，並擁有IP68等級防水防塵。

在電池容量方面，LG V60 ThinQ 5G擁有5,000 mAh大電量，V60 ThinQ 5G的5,000mAh電池使用壽命比G8X ThinQ機款多了30%。

外觀部分，螢幕尺寸為6.8吋，解析度為2460x1080p，相機採6,400萬畫素廣角主鏡頭、1,300萬畫素超廣角、ToF景深鏡頭，並支援8K錄影功能，另外也有OIS光學防手震。

LG V60 ThinQ 5G配有32-bit Quad DAC規格，內建4個麥克風，因此收音功能特別好，甚至可以進行ASMR的音效錄製。

不過根據LG所釋出的邀請函內容中，尚未能得知LG V60 ThinQ 5G的售價與確切的在台上市時間，進一步的內容就要等到新機上市體驗會當天才能確認了。

ET快訊
台南暴雨..他抓到「大眼胖蛙」PO文求解　網驚：連蛇都會怕牠
破億影片下面留言「我來自台灣」！釣出Alan Walker回
雨彈又來！樹德科大門前淹成河　學生蜂擁「搶救倒地機車」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

LG首款5G雙螢幕手機來了　V60 ThinQ 5G下週登台

華碩ROG Phone 3疑似現身Geekbench與Wi-Fi聯盟！最快下半年亮相

大咖名人加入新創社交App！　用戶不到5000人估值已達30億元

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

iPhone照片格式惹禍！美上千名考生答案卷無法上傳　成績抱蛋

空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

疫情影響大　知情人士：AirPods Studio絕對不會在WWDC亮相

蘋果智慧車窗專利曝光！可依照環境自動調節明暗　取代傳統隔熱紙

買筆電直省1萬！通路商「勤學專案」瞄準大學新鮮人

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

LG首款5G雙螢幕手機來了　V60 ThinQ 5G下週登台

華碩ROG Phone 3疑似現身Geekbench與Wi-Fi聯盟！最快下半年亮相

大咖名人加入新創社交App！　用戶不到5000人估值已達30億元

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

iPhone照片格式惹禍！美上千名考生答案卷無法上傳　成績抱蛋

空調、冰箱這樣挑　通路商教你4大精省攻略

疫情影響大　知情人士：AirPods Studio絕對不會在WWDC亮相

蘋果智慧車窗專利曝光！可依照環境自動調節明暗　取代傳統隔熱紙

買筆電直省1萬！通路商「勤學專案」瞄準大學新鮮人

女友氣噴火！男友傳「小鴨鴨故事」秒心軟原諒　萬人閃瞎：真的火不起來

避免疫情強勢收購！印度加強審查「中、港」證券投資

港版國安法　新加坡學者：中國最不留餘地策略

兩岸民間經濟不斷　解讀李克強工作報告...鞏固這些人

豪雨不斷…阿里山來吉村驚見土石流！　數百公斤大石塊傾洩而下

部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

青年創業躲過疫情衝擊！傳產轉型結合線上銷售　業績不畏病毒逆勢成長

亞洲第一美男「多人運動美到超越性愛」　大導演求4P：我想鑽進去

濃起司堅果口感香脆！恩熙俊配紅酒啤酒評「災害級」好吃　大推「這我買爆」

墾丁行遇豪雨！　陳時中瞄到記者「木屐」超驚艷：我也想買一雙

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

3C家電熱門新聞

為舊款iPhone延壽！　Apple發布iOS 12.4.7更新！　

LINE電腦版優化「5功能超實用」

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

iPhone 12傳不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%

iOS 13.5正式登場！　Face ID升級...戴口罩解鎖iPhone更方便

實測／iPhone與iPad要更新的理由

iPhone照片格式惹禍！美上千名考生成績抱蛋

DSCC：iPhone 12就這一款搭配京東方OLED！

蘋果智慧車窗專利曝光！可依照環境自動調節明暗

Apple Glass傳有「特別版」　復古圓框外型致敬賈伯斯

LINE電腦版大改版！10項功能升級

更多熱門

相關新聞

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

美國最暢銷的5G手機竟是「它」！　品牌獨吞高達94％市佔率

研究公司《Strategy Analytics》新報告顯示，第一季美國最暢銷的5G手機是三星的「Galaxy S20+」，佔據美國5G市場40％的比例。在340萬支5G手機的出貨量中，目前三星佔比94％，即約320萬支。

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

台積電赴美》掌握技術優勢護台灣

亞太不綁約11元方案回歸

亞太不綁約11元方案回歸

蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

關鍵字：

LG5GLG V60 ThinQ 5G

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面