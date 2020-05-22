LG首款5G雙螢幕手機來了　V60 ThinQ 5G下週登台

▲LG V60 ThinQ 5G。（圖／翻攝自LG）

記者邱倢芯／台北報導

台灣LG今（22）日釋出了V60 ThinQ 5G雙螢幕新機上市體驗會邀請函，並預告這款LG旗下首款5G雙螢幕手機將於下週五（5/29）正式在台灣亮相。

LG V60 ThinQ 5G的亮點除了搭載雙螢幕外，且保留了3.5mm耳機孔；另外還搭載3顆後鏡頭、4個麥克風，電池容量高達5,000mAh，充電端口為 USB-C，並。

這款手機延續去年 V50 的雙螢幕設計，並搭載高通S865處理器，支援Sub-6 5G網路，內建8GB RAM、128GB/256GB ROM；支援Wi-Fi 6，並擁有IP68等級防水防塵。

在電池容量方面，LG V60 ThinQ 5G擁有5,000 mAh大電量，V60 ThinQ 5G的5,000mAh電池使用壽命比G8X ThinQ機款多了30%。

外觀部分，螢幕尺寸為6.8吋，解析度為2460x1080p，相機採6,400萬畫素廣角主鏡頭、1,300萬畫素超廣角、ToF景深鏡頭，並支援8K錄影功能，另外也有OIS光學防手震。

LG V60 ThinQ 5G配有32-bit Quad DAC規格，內建4個麥克風，因此收音功能特別好，甚至可以進行ASMR的音效錄製。

不過根據LG所釋出的邀請函內容中，尚未能得知LG V60 ThinQ 5G的售價與確切的在台上市時間，進一步的內容就要等到新機上市體驗會當天才能確認了。