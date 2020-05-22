　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

點名港獨勾結台獨　陸港澳辦：國安法不影響港人自由

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020大陸全國兩會人大開幕,2020兩會,2020人大,北京,人民大會堂。第十三屆全國人民代表大會第三次會議將在人民大會堂舉行開幕會。（圖／翻攝自CCTV）

▲大陸全國人大審議港版國安法。（圖／翻攝自CCTV）

記者曾俊豪／綜合報導

針對大陸十三屆全國人大三次會議審議「港版國安法」，國務院港澳事務辦公室發言人點指出，2019年修例風波以來，港獨組織和激進分離勢力在外國和台獨勢力支持下，公然叫囂香港獨立等口號。因此，國安法的出現，不僅不會影響香港居民依法所享有的各項權利和自由，還會讓他們的合法權利更好行使。

《新華社》報導，國務院港澳事務辦公室發言人22日回應《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》內容。

發言人指出，制定香港基本法時，中央政府通過香港基本法第23條，授權香港特別行政區自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫，體現中央政府對特別行政區的信任和對香港原有法律制度的尊重。

然而，香港回歸近23年來，香港基本法第23條立法一直沒有完成，而且被嚴重污名化、妖魔化，加上香港原有相關法律長期「休眠」，香港特別行政區政府在維護國家安全方面的機構設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，導致香港特別行政區在維護國家安全方面實際處於世所罕見的「不設防」狀態。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲陸港澳辦點名反送中是港獨勾結台獨及外國勢力。（圖／路透）

發言人表示，2019年修例風波發生以來，港獨組織和激進分離勢力在外國和台獨勢力支持下，公然叫囂香港獨立等口號，煽動無底線的「攬炒」，相關違法行徑嚴重挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。事實表明，國家安全漏洞大開，全社會都會付出慘痛代價。

發言人提到，國家安全立法屬於國家立法權，在香港特別行政區維護國家安全面臨嚴峻局勢且無法自行完成維護國家安全有關立法的情況下，全國人民代表大會作為國家最高權力機關，根據憲法賦予的權力作出有關決定，就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制問題作出原則性規定，並授權全國人民代表大會常務委員會制定相關法律，是必然選擇，理所當然，天經地義。

發言人強調，港版國安法針對的只是分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，「不僅不會影響到香港居民依法所享有的各項權利和自由，包括遊行集會的自由、言論自由、新聞自由等，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。」

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲陸港澳辦稱國安法不影響港人權利與自由。（圖／路透）

 
ET快訊
高雄大寮「積水蓋過農田」女騎士衝進跌落！車身遭淹沒僅露出把手
暴雨打滑！國道1號南下三義段5車連環撞2人傷
驚悚影片曝光！屏東風雨狂襲　餐廳桌椅秒被吹翻砸爛落地窗
快訊／兆豐銀行中科分行搶案！匪徒持槍劫走20萬
快訊／又見+0！今天零確診「連續40天無本土個案」
LIVE／雙鐵端午連假賣站票喊卡　指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人大審「港區國安法」　林鄭月娥說話了：年輕人鼓吹港獨

點名港獨勾結台獨　陸港澳辦：國安法不影響港人自由

派出所待40小時找女神！他秒下跪淚求民警...最後完成「讀一封信」願望

港版國安法公布後...「移民台灣」登熱搜　「一路狂飆8hrs」創7日來新高

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

全國人大推「港版國安法」　人民日報：維護一國兩制行穩致遠的重要舉措

龍鳳胎妹妹剛出生！屁股竟長「超巨大腫瘤」佔體重1/3...醫嘆：像足球

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

港版國安法公布前夕　北京官員見百名港代表：不因外國反對而退讓

快訊／港版國安法草案曝光！　設國安機構、特首定期交報告

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

人大審「港區國安法」　林鄭月娥說話了：年輕人鼓吹港獨

點名港獨勾結台獨　陸港澳辦：國安法不影響港人自由

派出所待40小時找女神！他秒下跪淚求民警...最後完成「讀一封信」願望

港版國安法公布後...「移民台灣」登熱搜　「一路狂飆8hrs」創7日來新高

確保「輿論生態總體向好」　中國祭網路「清朗」行動

全國人大推「港版國安法」　人民日報：維護一國兩制行穩致遠的重要舉措

龍鳳胎妹妹剛出生！屁股竟長「超巨大腫瘤」佔體重1/3...醫嘆：像足球

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

港版國安法公布前夕　北京官員見百名港代表：不因外國反對而退讓

快訊／港版國安法草案曝光！　設國安機構、特首定期交報告

市長在這裡啦！公開勘災行程　韓國瑜到神農路：退水速度才是重點

強森下令制訂《防衛計劃》　避免國內重要資源過於依賴中國

總統府遭駭因「劉姓副秘書長」筆電遺失？府駁斥：假新聞

遠航退票申報1.4億元！民航局6月啟動退款作業

華碩ROG Phone 3疑似現身Geekbench與Wi-Fi聯盟！最快下半年亮相

梅雨季白蟻「分飛」　專家曝：其實牠們跟小強是親戚

溪頭掀「竹林七賢」歪風　林管處強拆「私密小天堂」泡茶客哀嚎

屏東豪大雨肆虐　 縣長潘孟安巡視排水防洪設施＆農損

投入 1.6 億！「大型柴油車」汰舊換新補助延長到明年底

雨後長菇採回吃！南投埔里一家5口中毒送醫　專家：不要亂吃

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

陸人大涉港台報告曝光！　李克強：貫徹一國兩制、港人治港

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

他「全身焦黑」顫抖寫下「全力救媽」...兒瞬間淚崩

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

北京「白天突變黑夜」

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

港版國安法草案曝光！

監視器曝光！　姐弟戀新人婚禮前一天開車衝入河中雙亡

陸官媒評港版國安法：該讓這一切結束

躲避鄰居逗弄！2歲弟跌入熱油桶

21歲嫩妹豐胸！半個月後竟懷孕了

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

更多熱門

相關新聞

港版國安法掀反彈　美恐終止港特殊待遇

港版國安法掀反彈　美恐終止港特殊待遇

中國第13屆全國人大會議22日登場，議程中提出審議「港版國安法」，引發國際高度關注。各大外媒紛紛報導指出，這是迄今對於香港最戲劇性的公民權利侵犯，再度激起港人對於北京影響力的恐懼及憤怒，示威者將重返街頭。此外，此舉在當地與國際都將引發反彈，美國甚至可能終止香港的特殊地位與待遇。

審港區國安法　林鄭月娥說話了！

審港區國安法　林鄭月娥說話了！

整治網路生態　中國推清朗行動

整治網路生態　中國推清朗行動

民進黨譴責大陸推「港版國安法」：一國兩制已死

民進黨譴責大陸推「港版國安法」：一國兩制已死

北京官員：港版國安法不因外國反對而退讓

北京官員：港版國安法不因外國反對而退讓

關鍵字：

香港國安法修例風波反送中港澳辦

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

全台縣市22日　停班停課懶人包

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面