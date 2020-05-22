便當畫面太衝擊！人夫嘴巴被「巨型觸鬚怪」刺到　網嘔：雙主菜概念

▲隔著螢幕都覺得癢癢的。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

大家吃便當最怕遇到內含「驚喜」，無論是菜蟲或蟑螂都讓人崩潰。一名人夫昨天在房間裡埋頭嗑便當，突然感覺到口腔內有刺刺的感覺，於是把嘴裡食物吐出來檢查，怎料開燈一看竟大驚失色，原來剛剛放進口中的不是食物，而是一隻巨型蟑螂。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，昨天他待在昏暗的房間內吃便當，所以也沒注意看夾起什麼菜色，只顧著趕緊填飽肚子，但吃到一半卻覺得口感怪怪的，「有東西在刺我的嘴巴」，開燈仔細看才發現，竟然有一隻比成人大姆指還要肥大的蟑螂，剛剛刺刺的口感可能就是蟑螂觸角，或是小腳上的絨毛，這一幕簡直就是全人類的惡夢，「我可能最近無法再吃便當了…」。

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▲網友全炸了。（圖／翻攝自爆廢公社）



本來慶幸自己至少沒咬到蟑螂，留下牠的「全屍」，但仔細看一下剛剛吐出來的最後一口飯，「裡面有蟑螂鬚鬚…」事後原PO將蟑螂便當拿回去給店家，對方第一時間表達歉意並願意退款，「我只是跟他們說聲：謝謝你們讓我人生成就解鎖，然後帥氣的甩頭離開！」體諒店家無心的疏失，並沒有收下對方的退費，但心裡不免留下深深陰影。

衝擊畫面曝光不到一天就累積破千則留言，網友紛紛表示，「這隻這麼大這麼完整...店家怎麼會沒看到...好噁」、「這也太太太高蛋白了吧！想嚇死誰」、「雙主菜概念」、「隔著螢幕都覺得可怕」、「我吃過一次蟑螂，直接把牠咬一半 （一樣大隻），整隻黏在排骨後面，根本看不到，夾起來就咬了。」