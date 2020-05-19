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巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

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▲「台鐵便當風味變身」開賣記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵與全家超商合作，推出8款輕食。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

許多人搭火車必吃台鐵便當，是國人兒時回憶之一。交通部台鐵局為拓展業務，將與全家便利商店聯盟，以台鐵便當經典元素「滷排骨」，推出8種全新鮮食產品，全台3600多間全家自明（20）日起都可買到。台鐵局長張政源表示，「台鐵飄洋過海，離島也吃得到」，全家將把台鐵的美味送到你家。

張政源表示，台鐵便當銷售量年年上升，去年共賣出1053.9萬個便當，但許多民眾反映，台鐵便當只有在火車站或列車上才買得到，而且只有午餐、晚餐，因此台鐵局首度與全家聯名合作，伸出業務觸角，開發8款具台鐵便當元素的熱食。

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▲「台鐵便當風味變身」開賣記者會，經典滷排飯糰。（圖／記者林敬旻攝）

▲經典滷排飯糰。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台鐵便當風味變身」開賣記者會，滷排骨雪菜炒飯。（圖／記者林敬旻攝）

▲滷排骨雪菜炒飯。（圖／記者林敬旻攝）

張政源表示，全家保留台鐵便當三大元素，包括滷排骨、酸菜、滷蛋，明日起推出大口經典滷排飯糰、滷排骨雪菜炒飯、滷排骨乾拌麵、里肌豬排握沙拉、里肌豬排長堡、經典滷排骨(冷凍品)等將上市；6月3日再加碼，推出傳統滷排糯米飯糰及滷排刈包。

張政源表示，未來除了火車站外，全台300多個鄉鎮市區所有時間都可以買到台鐵便當產品，台鐵便當還飄洋過海到離島，所有離島鄉親也吃得到，現在疫情期間雖然列車上不能飲食，但民眾可以在家中品嚐台鐵便當美食。

▲交通部長林佳龍、台鐵局長張政源出席「台鐵便當風味變身」開賣記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍、台鐵局長張政源出席「台鐵便當風味變身」開賣記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台鐵便當風味變身」開賣記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵、全家合作。（圖／記者林敬旻攝）

全家董事長葉榮廷表示，全家繼去年取得台鐵25站點經營權後再度合作，考慮到若只有台鐵便當一種口味，對消費者而言選擇不足，因此全家以台鐵便當的經典元素「滷排骨」發展其他餐食，不只有輕食，還有冷凍調理包，甚至連產品的包裝都是以台鐵列車為設計，引起消費者回憶。

葉榮廷表示，全家與台鐵合作的便當產品都是鮮食，每天現做現送，只要每家店每個品項每天賣出一個，營收就可以增加8億元，希望未來與台鐵有更多合作，開發更多種品項。

交通部長林佳龍表示，台鐵又一創舉，這幾年來台鐵財務發展面臨許多挑戰，但其實「台鐵是坐擁金山銀山，只是不知道如何挖礦」，因此近年來成立資產開發、附業營運中心，逐步轉型，這次與全家合作，讓離鄉背井的人能隨時吃到記憶中的美食，離家巷口就能買到，相當方便。

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲▼台鐵與全家合作推出便當。（圖／台鐵局提供）

▲全家推出8種台鐵便當口味輕食。（圖／台鐵局提供）

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