「3隻肥嫩蟑螂」刺肩膀上！鬍鬚、腳毛超逼真　網崩潰：快拿殺蟲劑

▲3隻超肥小強刺肩膀上！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》



圖文／CTWANT

刺青是一門藝術，有人會把龍鳳、特殊意義的圖像或文字刺在身上，但你有看過把蟑螂刺在身上的嗎？光想到就令人頭皮發麻，沒想到這世上真的有人這麼做。照片曝光，激起網友討論，「這是我見過最兇狠的刺青，X那個誰，快幫我拿殺蟲劑。」

網友在《爆廢公社二館》貼文寫道，「我他X快休克了，我不行了幫我叫救護車，如果你的小孩刺這樣，你會怎樣？我先，開救護車撞他，再救他，再撞他。（開玩笑）」從照片中可以看見，3隻栩栩如生的蟑螂就在男子的肩上，蟑螂的鬍鬚、腳毛透過光影，整個超立體，無論近看、遠看都覺得是真的蟑螂。

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▲小強超逼真！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》



▲立體大蜘蛛刺青超嚇人！（圖／翻攝自Alex Bruz IG）

照片被貼出後掀起討論，許多網友紛紛留言「見一次打一次」、「如果女友害怕蟑螂不就掰了」、「哇賽真的太厲害，連陰影都有」、「這個可以合法打人」、「小強真的太逼真了」。

實際搜尋後發現，其實這個蟑螂刺青作品出於知名外國刺青師「Alex Bruz」之手，目前超過50萬人追蹤；除了蟑螂，他也曾將蜘蛛刺在脖子上，超級傳神，彷彿真的有一隻大蜘蛛在身上爬。

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