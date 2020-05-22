把葡萄洗到晶瑩剔透！網狂分享「清潔神物」成果超驚人：記得保養水管

▲有網友分享把葡萄洗得晶瑩剔透的方法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

在清洗葡萄、番茄等較小顆的水果時，總是要耗費很多時間與精力，也會擔心沒有洗乾淨的話會有農藥殘留。近日就有網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》裡面分享「洗葡萄」的妙用品，表示自己都用「太白粉」洗葡萄，洗出來的葡萄會晶瑩剔透。貼文一出後，其他網友也紛紛挑出來分享其他好物。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文提到，「有沒有人跟我一樣都用太白粉洗葡萄呢？用太白粉洗出來的葡萄晶瑩剔透像寶石一樣，是不是很可愛...」

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▲「太白粉」是洗葡萄的妙用品。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

貼文一出後，有許多網友也和原PO有一樣作法，「太白粉+1」、「太白粉洗綠花椰菜，也洗的很乾淨哦，可以把綠花椰的防水膜洗淨」、「太白粉比麵粉好用」；也有網友分享除了太白粉之外的妙用品，「我都用小蘇打粉洗」、「我都用牙膏洗葡萄」、「我是用麵粉」。

有專業網友表示，太白粉、麵粉、小蘇打粉等粉類與水混合後，所產生出的黏稠感可以將髒汙附著帶走。也有網友分享其他妙招，「我都用乾淨的抹布把葡萄放在鍋子裡和流動的水順時鐘方向一直轉，葡萄就可以洗的很乾淨囉」、「小蘇打粉洗完，可以順便去處水管異味」、「我也是用太白粉洗，然後廚房的水管就堵住了，換了一條，記得要定時保養水管」。

此外，原PO也提到，網路上有人測試過麵粉、太白粉、小蘇打粉、牙膏，結果還是太白粉最乾淨。不過，也有網友認為，用這些粉清洗，有營養價值的果粉都被洗掉了。

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