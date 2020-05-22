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台東「芒果界LV」夏雪遭偷4百公斤　農民大嘆：一生必吃…小偷也必偷

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▲ 台東LV界夏雪芒果遭偷4百公斤。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東芒果界LV─夏雪芒果遭偷4百公斤。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東市郊區果園日前遭到竊賊盜走4百公斤的夏雪芒果，讓農民苦不堪言相當心疼，台東果樹產銷班第34班青農蕭諺廷說，在縣長饒慶鈴打出芒果界的LV之後，成功登陸香港高端市場，竟引來小偷覬覦，一生必吃頓時變成小偷必偷？！

果農張四維在台東市郊知本種植1.2甲地的夏雪芒果，今年剛好進入第3年要正式採收，豈料遭到竊賊光顧，偷走4百多公斤的夏雪果實，他說，由於全園採用自然農法，即使果實外表不佳自產自銷也有1公斤1百元的忠實客戶，豈料遭小偷一夜之間偷走8成，真是歹年冬！

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▼ 夏雪價好價格，A級果外銷價格1公斤2百元左右 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 夏雪價好價格，A級果外銷價格1公斤2百元左右 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

縣府農業處長許家豪為遏止偷竊歪風，22日特拜訪縣警察局長邱文亮，代表農民向縣警局求援，希望加強巡邏果園的重要路段，以打擊竊賊、保護農產。知本派出所代理所長黃彥彰表示，獲悉轄區內有果園遭小偷光顧，目前過濾出關鍵時段及路段的監視畫面；已掌握明確資料，應是2到3人的竊盜集團所為，且從摘折樹條預留50公分的長度讓夏雪芒果後熟的情況來研判，小偷應有農業相關背景，會盡速積極偵辦、逮捕歸案。

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夏雪芒果農民小偷

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