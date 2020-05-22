上片2分鐘「狂吸4萬點閱」！爆乳鋼琴YouTuber紅炸　網看跪：月收屌打我年薪

▲鋼琴正妹Pan 。（圖／翻攝自Pan Piano）

記者張嘉晏／綜合報導

從美妝、烹飪到知識型，YouTuber圈各類型的創作者都有，近日則有2位鋼琴YouTuber「Ru's Piano Ru味春捲」、「Pan Piano」在網路上頗有討論度，廣告收益更是掀起網友熱議。

「Pan piano紅蓮華剛上2分鐘4萬觀看？」網友在PTT上發文，指出Pan21日在頻道上貼出她自彈動漫「鬼滅之刃」的曲子，在短短2分鐘內就累積到4萬次點閱數，「這樣有機會超越Ru的紅蓮華嗎？」

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▲Pan的最新影片上傳2分鐘就吸引4.1萬點閱 。（圖／翻攝自PTT）

事實上，Pan和Ru味春捲都擅於用鋼琴演奏動漫音樂，兩人頻道性質相似，國內外也都各自擁有不少粉絲。其中Pan頻道訂閱數為65.4萬，身材姣好的她在影片中沒有露臉，過去彈奏鋼琴時大多以日常穿著入鏡，最近則開始換上特殊服飾，邊cosplay邊彈琴，傲人的上圍也是眾人注意的焦點。

▼Pan彈奏動漫「鬼滅之刃」主題曲。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

Ru味春捲為音樂系碩士，目前在YT上擁有102萬的訂閱數，其中一支12分鐘的「七龍珠大串燒」影片，更是累積了1千多萬的觀看數。Ru味春捲在影片中幾乎都是以側身入鏡，偶爾也會找來小提琴演奏家合作。她也曾向《ETtoday新聞雲》記者表示，求學期間她彈的都是古典鋼琴，畢業後才開始嘗試結合動漫和改編其他類型的音樂。

▲Ru味春捲從國中開始一路都是就讀音樂班。（圖／翻攝自Ru味春捲 - Ru’s Piano臉書）

值得一提的事，兩人的身材和演奏技巧常成為網友們茶餘飯後的話題，「ruru是音樂系，Pan是老師，兩個都專業人士不會太差吧」、「ru的譜很好，但他自己駕馭不了快歌。pan的節拍很穩，但她都挑簡單的譜」。

網友們也根據數據網站分析兩人收入，發現結果相當驚人。根據數據顯示，Ru味春捲最近一個月上傳了8支影片，但是單月廣告聯盟收入就多達35萬至66萬；Pan近期點閱則是暴增，月廣告收入就有60萬至114萬。

不過兩人近日也捲入一起爭議，Ru味春捲被網友發現疑似用私人帳號發言嗆Pan，不過她事後跳出來否認。然而事件在各論壇中越演越烈，引發兩派粉絲吵翻，PTT也有鄉民發文呼籲「Ru派 Pan派大和解好不好？」

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▼Ru味春捲頻道觀看數最多的影片。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。