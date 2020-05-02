太空狂人馬斯克要幫漫畫家「在月球插旗」　動漫迷一聽全暴動了！

Hey @elonmusk can you put an anime flag on the moon? No reason, just pretty funny — Craig Thompson (@MiniLaddd) April 30, 2020

實習記者曾筠淇／綜合報導

NASA（美國國家航空暨太空總署）預計在2024年實現「重返月球」的計畫，日前宣布與3家民營機構合作，其中Space X也合作對象之一。美國漫畫家克雷格.湯普森（Craig Thompson）日前便在推特上標記「Space X」的創辦人伊隆.馬斯克（Elon Musk），詢問對方「可以在月球插上動漫的旗幟嗎」，想不到對方竟火速答應。

阿提米絲計畫（Artemis）是美國NASA正在進行的太空探索計畫，預計實現在2024年「重返月球」的目標，因此便與3家民營機構合作，分別是特斯拉（Tesla）汽車旗下的太空探索技術公司「Space X」、太空公司「藍色起源」（Blue Origin）和應用科學暨訊息技術公司「Dynetics」。

▲「Space X」的創辦人伊隆.馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

漫畫家克雷格.湯普森日前在推特上標記「Space X」的創辦人伊隆.馬斯克並詢問，「可以在月球插上動漫的旗幟嗎？沒有其他理由，只是因為很有趣」。

想不到伊隆.馬斯克果真在貼文底下現身，且還識趣的火速回應，「你說對了」（You got it）。他的言下之意似乎是答應了這個有趣的請求，雖然並不清楚到底只是玩笑，還是真有這個打算，但這件事已經引起網友熱議，更有不少動漫迷非常期待。