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不堪經濟壓力…單親媽帶2女一起死！小女兒長屍斑她被救醒　還得賠房東205萬

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小君疑似不堪經濟壓力，帶著2幼女輕生，但其與大女兒獲救，小女兒死亡，房東事後以凶宅為由求償。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台中報導

單親媽媽小君疑似因為不堪經濟壓力，竟帶著2名女而在租屋處服藥輕生。警消破門後，發現小君11歲的小女兒明顯死亡，已有屍斑，而小君及13歲大女兒則獲救。小君事後被檢方依殺人罪嫌起訴，而其房東也以房子成為凶宅提告求償。台中地院審理後，認為房子成為凶宅將影響交易，價值也貶損，因此判小君須賠償房東205萬元。

回顧案情，小君與丈夫離婚後，獨自在外租屋撫養2名女兒，而其中小女兒身障，原本有僱請外傭協助照護，但因她無力負擔費用，只好改由自己肩負起照顧女兒的重擔。

未料，小君最後疑似仍被巨大的經濟壓力壓垮，2019年7月27日帶著2名女兒服藥輕生，最後因其大女兒打電話給其前夫求救，才趕緊報警。警消獲報趕抵現場發現，小君及大女兒尚有生命跡象，但脖子有勒痕，送醫後撿回一命，不過一旁的小女兒已明顯死亡，且身體出現屍斑，一旁還擺有一封遺書，而其前夫獲悉後則難過的崩潰痛哭。

事件發生後，小君被檢方依殺人罪嫌起訴。此外，小君的房東事後也以房屋變成凶宅會影響交易，房屋價值減損等，請求損害賠償，而台中地院審理後，也判小君須賠償房東205萬元。全案可上訴。

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