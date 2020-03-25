不棄7年老iPhone！蘋果釋iOS 12.4.6更新　提升舊機款安全性

▲蘋果為搭載A9以下處理器機款釋出iOS 12.4.6更新 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（25）日凌晨釋出一系列作業系統更新，包括iOS 13.4及iPadOS 13.4等，而除此之外，也有其他意外的驚喜，即特別為iPhone 5S及iPhone 6系列等較舊機款釋出了iOS 12.4.6更新。

蘋果於去年下半年推出iPhone新版作業系統iOS 13，此次更新主要淘汰了搭載A9以下處理器的機款。不過為了維護舊機款用戶的安全，臉書特別為其釋出了iOS 12.4.6更新，包括iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus、初代iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3及iPod touch第六代皆可獲更新。

iOS 12.4.6並未替舊機款帶來任何新功能，外媒推測其主要重點在於修補系統版本先前已出現的漏洞，不過根據國外網友的回饋，iOS 12.4.6更新有一些益處，如電池續航力及Wi-Fi、藍牙、行動網路連接都更穩定，而Netflix、Twitter及Gmail等第三方App穩定度也都有感善。速度方面則並無太大提升的感覺。

蘋果會定期為較舊的作業系統發布更新，以替舊機款修復主要錯誤、性能缺陷和安全性問題。除了iPhone外，蘋果也針對Mac舊機款釋出macOS Mojave 10.14.6及macOS High Sierra 10.13.6安全更新。雖然都未搭載新功能，但其提供了重要的安全性更新，對舊機用戶來說是個增強機款安全性的好機會，建議所有用戶都更新。