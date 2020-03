不棄7年老iPhone！蘋果釋iOS 12.4.6更新　提升舊機款安全性

新款iPad Pro的媒體評測終於來了,綜合媒體評價來看,大多數評測都認為今年的iPad Pro只有對2018版的iPad Pro做小幅升級,不過iPadOS 13.4帶來的觸控板(Trackpad)功能獲得一致好評,呼應蘋果「妳的下一台筆電不是筆電(Your next computer is not a computer.)」的標語,操作便利性匹敵筆電。