自由座解禁喬不攏！雙鐵「端午不賣站票」　擬加開班次載客

▲高鐵連假疏運停售自由座。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情緩和，交通部原定端午連假開始販售自由座或站票，卻遭指揮中心打回票。交通部表示，本週與指揮中心交換意見，但仍未獲致確切結論，屆時若仍無法恢復販售自由座，則將以加開班次或加掛車廂的方式，提高運能服務返鄉旅客。

針對民眾關心的連續假日雙鐵（台鐵、高鐵）是否開放站票及自由座議題，交通部表示，在指揮中心正式決議通過解除連假期間站票及自由座的限制前，雙鐵仍將維持現行的防疫方案；若在端午連假前仍無法開放，將以加開班次或加掛車廂的方式，盡力提高運能，提供民眾安全且健康的返鄉旅程。

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交通部表示，因應防疫考量，交通部在清明連假前，為避免乘客難以保持社交距離，主動向指揮中心提案禁售站票及自由座並通過方案。

隨著近期疫情趨緩，為紓解端午連假的運能需求，交通部在指揮中心的指導下，著手準備逐步恢復運能的方案，提報給指揮中心，但皆有註明實施日期須視疫情發展狀況彈性調整。

▲高鐵防疫措施。（圖／高鐵提供）

交通部表示，指揮中心與交通部本周針對此方案交換意見，但目前為止仍未獲致確切結論。交通部瞭解乘客返鄉的需求、以及對恢復運能的期盼；但萬事莫如防疫急，雙鐵雖身負疏運重任，但更是防疫最前線，須為台灣的防疫工作盡最大的努力。

交通部指出，已指示台鐵及高鐵，針對六月下旬的端午節連假，若屆時疫情仍有顧慮而無法鬆綁，及早準備以加開班次或加掛車廂的方式，盡可能提高運能，服務更多返鄉的旅客，並確保回家的路是安全且健康的。