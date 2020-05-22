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20萬網友線上投票…18萬人求「罷韓成功」！館長：6月6日一定很刺激

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▲▼ 高雄議會韓國瑜罷免 。（圖／記者洪正達攝）

▲超過57萬5091人同意罷免案才會通過。（圖／記者洪正達攝）

記者黃可昀／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免投票將於6月6日進行，越來越多名嘴、網友都加入結果預測。「館長」陳之漢21日在臉書發起票選活動，24小時吸引20萬人參與，投票結果也在今天清晨出爐。

▲▼罷韓民調。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲92%的網友投給罷韓成功。（圖／翻攝自飆捍臉書）

投票的20萬人中有18萬都認為會「罷免成功」，相當於92%都贊成市長換人做，剩下的1.7萬人則是繼續支持韓國瑜，覺得他做得很好不需要下台，可惜這類支持者僅佔了8%。從這次的投票結果來看，韓國瑜想逆轉局勢簡直是難上加難，館長也認為6月6日當天「一定很刺激」。

▲▼罷韓民調。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長也很期待6月6日的投票結果。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網友表示，雖然投票結果明顯多數人支持罷免成功，但網路調查和實際狀況有落差，不一定每個參與網路投票的網友6月6日都會去投票，且這次調查包含外縣市的人，準確度會下降，「這是包含外縣市，不是很準的」、「我不想太樂觀，高雄現在氛圍怪怪的，我只能一直鼓勵大家一定要出來投票」、「網路投票簡單，不管在哪，手指按一下就好了，但實際上按的人有多少是有投票權的？就算有，又有多少人會去投的？票票入匭才是硬道理，大家加油！」

高雄市選委會近日統計出罷韓投票人數，初步估計有230萬362人，也就是說門檻為57萬5091人，超過這個人數投同意票才罷免成功。

台北市議員「呱吉」邱威傑對罷韓案則是有不同看法，他20日在臉書PO出一段影片，辦公室助理大多數都相信罷韓會通過，他本人則認為「沒那麼樂觀」，同意票可能只會有40萬票，不同意為30萬票，如果不希望這種狀況發生，「就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」

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