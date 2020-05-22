快訊／韓國瑜5/28登東沙島喊卡　天氣不穩定「專注市政」

記者陳家祥／台北報導

6月6日罷韓投票進入倒數階段，國民黨計畫協助韓國瑜登上為高雄市轄區的東沙島，為韓拉抬聲勢，立院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍已排定考察行程。但由於近期天氣狀況不穩定，陳玉珍22日受訪表示，不會去東沙島；而她也證實，有和韓國瑜討論過上東沙島一事，但目前韓專注市政，也決定不登島。

6月6日罷韓投票進入倒數階段，挺韓、罷韓兩方人馬動作不斷。國民黨計畫協助韓國瑜登上為高雄市轄區的東沙島，為韓拉抬聲勢，立院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍已排定考察行程，預計5月28日安排「考察海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況」，積極為挺韓鋪路。

對於韓國瑜是否確定登島，陳玉珍22日表示，之前用預排的方式寫上議程，但是後來考慮到最近天氣不穩定，「下禮拜我們不會去東沙島」。至於韓國瑜的部分，陳玉珍說，昨天下大雨，韓國瑜現在關心高雄市政為重，他現在也決定不去東沙島。

陳玉珍還說，韓國瑜陣營表示想要去的時候，雙方有聯絡，但因為天氣不穩定，時間太短可能沒有考察的效果，因此雙方決定不去後，也有做連絡。

至於外界聯想為挺韓，陳玉珍說，感覺罷韓團體什麼事情都跟罷免扯上邊，高雄市政府一直都在想市政的東西，立法院就是關心國政的事情，「罷韓團體不用每件事情都要扯上罷免，不是天天在想這事情，向內政委員會還有很多國家大事要討論」。

根據之前議程規劃，陳玉珍已排出5月25日、28日內政委員會議程，擬於25日考察新北市淡海新市鎮、28日考察海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）