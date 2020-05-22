高鐵大學生快閃優惠「撞罷韓日期」　孫大千：把年輕世代當「綠色鐵衛軍」





▲臺灣高鐵推出「大學生雙週快閃優惠」，剛好碰上罷韓日期6月6日，引發外界質疑。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者袁茵／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票於6月6日舉辦，成為眾多網友熱烈討論的話題。日前因應疫情而減少班次的高鐵，剛好在5月27日至6月9日推出「大學生雙週快閃優惠」，引發部分民眾質疑與罷韓有關。對此，前立委孫大千痛批，民進黨把年輕世代當「綠色鐵衛軍」。

「民進黨現在是把年輕世代當成自己的『綠色鐵衛軍』了嗎？」孫大千22日在臉書上痛批，「私下透過管道施壓給公私立大專院校，要求在總統大選投票日前完成期末考，這難道不是為了替蔡英文固票嗎？總統大選時，在各大專院校校內發動大量的返鄉投票專車，這筆龐大的經費又是從哪裡來的呢？這樣做和北檢控訴北京政府鼓勵台商返台投票又有什麼兩樣呢？」

孫大千質疑，台灣高鐵從5月27日起至6月9日止推出「大學生雙週快閃優惠活動」，究竟是為了配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」？還是為了方便動員大學生返鄉罷韓呢？連三軍大學指參學院的入學考試，因為和罷韓投票日撞期，也要硬生生的被要求改期，「看起來對綠色政客而言，萬事莫如罷韓急吧？」

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